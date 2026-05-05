Besel zieht an allen vorbei – Brandes und Federl sind die Verfolger

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26.
Einen Titel durfte Dominik Besel mit dem SV Nord München-Lerchenau bereits feiern. Er wurde mit seiner Mannschaft Meister der Bezirksliga Nord. Mit 27 Treffern auf dem Konto ist Besel auf dem besten Weg den nächste Titel zu ergattern: Der 25-Jährige thront auf dem ersten Platz im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER!
Verfolger Nummer Eins ist Fabrizio Brandes. Mit 18 Toren für Freising bleibt er auf dem zweiten Platz. Im April traf der Torjäger eher unregelmäßig. Drei Buden aus fünf Partien, davon ein Doppelpack gegen Altenerding, waren seine Ausbeute.
Philipp Federl ist der letzte Knipser auf dem Siegertreppchen. 16 Tore sind seine Ausbeute. Damit ist er satte elf Treffer von Besel entfernt. Ob er diesen noch einholen kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
1. Dominik Besel, SV Nord Lerchenau: 27 Tore
2. Fabrizio Brandes, SE Freising: 18 Tore
3. Phillipp Federl, TSV Rohrbach: 16 Tore
3. Karl-Heinz Lappe, SV Nord Lerchenau: 16 Tore
5. Lukas Achhammer, FC Gerolfing: 15 Tore
6. Mike Niebauer, VfR Garching: 14 Tore
7. Christian Käser, SV Walpertskirchen: 13 Tore
7. Eduart Rushiti, TSV Rohrbach: 13 Tore
9. Berkan Altug, TSV 54 - DJK München: 12 Tore
9. Mario Dipalo, SpVgg Altenerding: 12 Tore
und drei weitere Spieler mit 12 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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