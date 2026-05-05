Besel zieht an allen vorbei – Brandes und Federl sind die Verfolger

Besel (Mi.) zieht an seinen Konkurrenten vorbei. Können Brandes (re.) und Federl (li.) ihn noch einholen? – Foto: FuPa

Einen Titel durfte Dominik Besel mit dem SV Nord München-Lerchenau bereits feiern. Er wurde mit seiner Mannschaft Meister der Bezirksliga Nord. Mit 27 Treffern auf dem Konto ist Besel auf dem besten Weg den nächste Titel zu ergattern: Der 25-Jährige thront auf dem ersten Platz im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER!

Verfolger Nummer Eins ist Fabrizio Brandes. Mit 18 Toren für Freising bleibt er auf dem zweiten Platz. Im April traf der Torjäger eher unregelmäßig. Drei Buden aus fünf Partien, davon ein Doppelpack gegen Altenerding, waren seine Ausbeute.