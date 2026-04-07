Besel weiter auf dem Weg zur Torjägerkrone – SEF-Angreifer lauert

Die führenden der Torjägerliste in der Bezirksliga Nord. – Foto: Appel, SV Nord, Most

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Tabellenführer mit dem SV Nord Lerchenau. 21 Tore in 21 Spielen. Toptorjäger der Bezirksliga Nord. Dominik Besel spielt aktuell die perfekte Saison. Der Stürmer befindet sich auf dem besten Weg, die 15 Kästen Erdinger zu gewinnen. Zuletzt blieb er allerdings zweimal in Folge ohne eigenen Treffer.

Verfolger Nummer eins ist Fabrizio Brandes von Freising. Der Torjäger spielte einen starken März, erzielte fünf Treffer und schoss seine Mannschaft aus dem Abstiegskampf. Brandes kommt auf 16 Tore in der laufenden Saison.