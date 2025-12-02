Besel setzt sich ab – Enges Verfolgerfeld in der Bezirksliga Nord

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Dominik Besel führt die Torjägerliste der Bezirksliga Nord weiter an. Mit 17 Toren überzeugte der Angreifer des SV Nord München-Lerchenau. Besonders zweimal war er nicht zu stoppen: Gegen Gaimersheim erzielte er fünf Tore, im Oktober folgte ein Viererpack gegen Fatih Spor Ingolstadt. Der SV Nord gehört zu den Verfolgern in der Bezirksliga Nord.

Mit zwölf Toren ist Nico von Swiontek Brzezinski bereits fünf Treffer hinter Besel zurück. Der Spieler des TSV Gaimersheim konnte weitere fünf Torvorlagen beisteuern und kommt so auf 17 Scorer in 17 Spielen.