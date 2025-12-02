Besel setzt sich ab – Enges Verfolgerfeld in der Bezirksliga Nord

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Dominik Besel führt die Torjägerliste der Bezirksliga Nord weiter an. Mit 17 Toren überzeugte der Angreifer des SV Nord München-Lerchenau. Besonders zweimal war er nicht zu stoppen: Gegen Gaimersheim erzielte er fünf Tore, im Oktober folgte ein Viererpack gegen Fatih Spor Ingolstadt. Der SV Nord gehört zu den Verfolgern in der Bezirksliga Nord.
Mit zwölf Toren ist Nico von Swiontek Brzezinski bereits fünf Treffer hinter Besel zurück. Der Spieler des TSV Gaimersheim konnte weitere fünf Torvorlagen beisteuern und kommt so auf 17 Scorer in 17 Spielen.
Dahinter bleibt das Verfolgerfeld eng. Drei Spieler teilen sich den letzten Platz auf dem Treppchen mit jeweils elf Toren. Joshua Steindorf (SE Freising), Mike Niebauer (VfR Garching) und Christian Käser (SV Walpertskirchen) liegen zur Winterpause alle gleichauf. Steindorf kommt im bisherigen Saisonverlauf erst auf neun Spiele für Freising.
1. Dominik Besel, SV Nord Lerchenau: 17 Tore
2. Nico von Swiontek Brzezinski, TSV Gaimersheim: 12 Tore
3. Joshua Steindorf, SE Freising: 11 Tore
3. Christian Käser, SV Walpertskirchen: 11 Tore
3. Mike Niebauer, VfR Garching: 11 Tore
6. Lukas Achhammer, FC Gerolfing: 10 Tore
6. Berkan Altug, TSV 54 - DJK München: 10 Tore
6. Fabrizio Brandes, SE Freising: 10 Tore
6. Phillipp Federl, TSV Rohrbach: 10 Tore
10. Ahmet Altay, FC Gerolfing: 9 Tore
und zwei weitere Spieler mit neun Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!