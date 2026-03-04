Besel schon auf und davon? – Enges Rennen dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Dominik Besel trifft in der Bezirksliga Nord, wie er will. Folgerichtig führt er die Torjägerliste an und befindet sich auf dem besten Weg, die 15 Kästen ERDINGER zu gewinnen. Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 erzielte Besel direkt den Siegtreffer für den SV Nord München-Lerchenau. Insgesamt kommt der Torjäger auf 18 Treffer.
Ganze sechs Tore liegen seine größten Verfolger zurück. Zum einen ist da Mike Niebauer vom VfR Garching, der zwölf Saisontore erzielen konnte. Genau wie Besel traf auch der Spielertrainer direkt beim Jahresauftakt. Niebauer konnte zu seinen zahlreichen Treffern bereits 14 Tore vorbereiten.
Nico von Swiontek Brzezinsk ist der einzige in den Top drei, der beim Jahresauftakt nicht treffen konnte. Mit dem TSV Gaimersheim spielte er torlos Remis gegen Gerolfing. In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf zwölf Tore.
1. Dominik Besel, SV Nord Lerchenau: 18 Tore
2. Nico von Swiontek Brzezinski, TSV Gaimersheim: 12 Tore
2. Mike Niebauer, VfR Garching: 12 Tore
4. Joshua Steindorf, SE Freising: 11 Tore
4. Christian Käser, SV Walpertskirchen: 11 Tore
4. Phillipp Federl, TSV Rohrbach: 10 Tore
7. Lukas Achhammer, FC Gerolfing: 10 Tore
7. Berkan Altug, TSV 54 - DJK München: 10 Tore
7. Fabrizio Brandes, SE Freising: 10 Tore
10. Ahmet Altay, FC Gerolfing: 9 Tore
und zwei weitere Spieler mit neun Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!