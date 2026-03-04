Besel schon auf und davon? – Enges Rennen dahinter

Kann Dominik Besel (mi.) in der Bezirksliga Nord noch gestoppt werden? – Foto: Basta, Nord, Gaimersheim

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Dominik Besel trifft in der Bezirksliga Nord, wie er will. Folgerichtig führt er die Torjägerliste an und befindet sich auf dem besten Weg, die 15 Kästen ERDINGER zu gewinnen. Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 erzielte Besel direkt den Siegtreffer für den SV Nord München-Lerchenau. Insgesamt kommt der Torjäger auf 18 Treffer.

Ganze sechs Tore liegen seine größten Verfolger zurück. Zum einen ist da Mike Niebauer vom VfR Garching, der zwölf Saisontore erzielen konnte. Genau wie Besel traf auch der Spielertrainer direkt beim Jahresauftakt. Niebauer konnte zu seinen zahlreichen Treffern bereits 14 Tore vorbereiten.