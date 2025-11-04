Besel auf Rang Eins – Steindorf und von Swiontek Brzezinski tauschen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Dominik Besel ist weiterhin unangefochtener Anführer im Ranking um die 15 Tragerl ERDINGER. Seine Ausbeute baute er auf 16 Treffer aus. Beim 4:1 Sieg des SV Nord München-Lerchenau gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt, war er alleiniger Torschütze und beförderte sich zum 6.-mal in die Elf der Woche. Kurios: In allen anderen Spielen im Monat Oktober traf der sogenannte "Müller" das Tor aber nicht.

Der zweite und der dritte Platz des vergangenen Monats tauschten jeweils ihre Position. Nico von Swiontek Brzezinski ist vier Tore von Besel entfernt. Seine konstante Leistung ließ in diesem Monat aber nach. Nur einen einzigen Treffer erzielte der 22-Jährige im Oktober. Am Sonntag verwandelte er dann souverän einen Elfmeter und erhöhte seinen Kontostand auf 12 Scorer.