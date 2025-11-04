 2025-10-30T14:25:35.653Z

Dominik Besel (Mi.) ist weiterhin unaufhaltbar, Joshua Steindrof (re.) und Nico von Swiontek Brzezinski (re.) tauschen ihre Plätze vom letzten Monat
Besel auf Rang Eins – Steindorf und von Swiontek Brzezinski tauschen

ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Nord in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Dominik Besel ist weiterhin unangefochtener Anführer im Ranking um die 15 Tragerl ERDINGER. Seine Ausbeute baute er auf 16 Treffer aus. Beim 4:1 Sieg des SV Nord München-Lerchenau gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt, war er alleiniger Torschütze und beförderte sich zum 6.-mal in die Elf der Woche. Kurios: In allen anderen Spielen im Monat Oktober traf der sogenannte "Müller" das Tor aber nicht.

Der zweite und der dritte Platz des vergangenen Monats tauschten jeweils ihre Position. Nico von Swiontek Brzezinski ist vier Tore von Besel entfernt. Seine konstante Leistung ließ in diesem Monat aber nach. Nur einen einzigen Treffer erzielte der 22-Jährige im Oktober. Am Sonntag verwandelte er dann souverän einen Elfmeter und erhöhte seinen Kontostand auf 12 Scorer.

Joshua Steindorf rutscht auf den dritten Platz und ist nur ein Tor von Swiontek Brzezinski entfernt. Er bleibt bei elf Toren. Seit dem Spiel am 9. Spieltag, lief Steindorf in keiner Partie mehr für den SC Eintracht Freising auf.

Torschützenliste der Bezirksliga Nord:

1. Dominik Besel, SV Nord Lerchenau: 16 Tore

2. Nico von Swiontek Brzezinski, TSV Gaimersheim: 12 Tore

3. Joshua Steindorf, SE Freising: 11 Tore

4. Lukas Achhammer, FC Gerolfing: 10 Tore

4. Berkan Altug, TSV 54 - DJK München: 10 Tore

4. Christian Käser, SV Walpertskirchen: 10 Tore

7. Ahmet Altay, FC Gerolfing: 8 Tore

7. Fabrizio Brandes, SE Freising: 8 Tore

7. Mario Dipalo, SpVgg Altenerding: 8 Tore

7. Philipp Federl, TSV Rohrbach: 8 Tore

und fünf weitere Spieler mit acht Toren.

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.

Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?

Lara MarjanovicAutor