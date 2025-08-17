Bescherung am Distelberg

So einiges hatte sich der Gastegeber für den Auftakt vorgenommen. Waren doch schon die beiden Spiele aus der letzten Saison sehr torreich. Entsprechend defensiv wollte man beginnen und erstmal sicher stehen. Dies gelang kaum und schon nach 18 Minuten lag der Ball 2x im Netz von Torwart Grandjot. Der aufmerksame Schiedsrichter pfiff weitere Großchancen für die Gäste mit dem fälligen Abseitspfiff ab. Beide Tore wunderbar aus unseren eigenen Reihen aufgelegt und die tohungrigen Gäste vollstreckten eiskalt. Bis zur Pause erspielte sich dann die eine oder andere gute Torchance, ließ aber einiges an Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Nach der Pause ging es mit der Geschenkeverteilung an den FSV bis zum 1:4 munter weiter. Alex Wicke hatte zwischenzeitlich zwar verkürzt, aber die Balhorner brachten sich immer wieder um ihren Lohn. Dörnberg tat von nun an nur noch nötigste, konterte clever und schenkte dem SVB noch zwei ein. Was der souveräne Dörnberger Torwart nicht halten konnte, verhinderte der Torpfosten oder das Pech/Unvermögen der Balhorner.

Sicherlich geht der Sieg des FSV aufgrund der Qualität in Ordnung, fiel aber doch unterm STrich deutlich zu hoch aus.