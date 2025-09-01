Bescheidener Pflichtsieg gegen Mönchaltorf

In einer ereignisarmen und spielerisch mittelmässigen Partie besiegte Volketswil den Aufsteiger aus der 4. Liga, FC Mönchaltorf, letztendlich verdient mit 3:1 (1:0), ohne allerdings überzeugt zu haben.

Es benötigt noch intensivste Trainingseinheiten, um wenigstens annähernd an die gezeigten Leistungen gegen Ende der letzten Saison anknüpfen zu können.

Mönchaltorfs mit Trainer Gashi, (ehemals FCV Spieler und Trainer) wie auch der FC Volketswil mussten auf zahlreiche Mannschaftsstützen verzichten.

Noch können erarbeitete Spielzüge und taktische Vorgaben nicht so umgesetzt werden wie es sich die sportliche Führung vorstellt, einzig positive Erkenntnisse waren 3 herausgespielte Tore und eine stabile Volketswiler Deckung mit einem herausragenden Abwehrchef und Captain dieses Spieles, Kaderli.

Das Spiel , ursprünglich nach Spielplan ein Heimspiel des FC Mönchaltorf, musste kurzfristig wegen Platzsperre nach Volketswil verlegt werden, somit kommt Volketswil in den Genuss von 3 Heimspielen in Folge.

SPIELVERLAUF

Volketswil begann verhalten, hatte zwar mehr Ballbesitz und mit dem ersten perfekten Spielzug durch Islami auf Nef und dieser auf den im Strafraum ungedeckten Demko gelang den Hausherren nach 22 Minuten die 1:0 Führung.

Mönchaltorf suchte sein Heil mehrfach in der Defensive und fand offensiv praktisch gar nicht statt.

Einmal mehr verpasste Volketswil bereits in Hälfte 1 das Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden, einige Halbchancen führten zu keinen Torerfolgen.

Die 2. Spielhälfte ähnelte im Spielgeschehen der 1. , es dauerte allerdings bis zur 73.Minute zum vorentscheidenden 2:0 durch Velijaj nach perfektem Pass durch Nef.

Wie aus dem Nichts gelang Mönchaltorf in Minute 83 nach einem Schuss aus 20 Meter in das rechte Kreuzeck des Volketswiler Tore durch Gjoshi der Anschlusstreffer zum 1:2, auch wenn Mönchaltorf bemüht war in den Schlussminuten wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen, erzielte Volketswil nach einem perfekten Konter, nach Vorarbeit von Velijaj uneigennützig auf den besser postierten Nef in der 3. Minute der Nachspielzeit den 3:1 Endstand.

Fazit- 3 Punkte -nicht mehr und nicht weniger - auch wenn vieles zu wünschen übrig blieb.

TERMINE : Samstag, 06.09.2025 - Sportanlage Gries / Volketswil. 18.00 Uhr

3. MS Runde FC Volketswil - FC Männedorf