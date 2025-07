Bescheidene Worte vom Monatssieger: Marius Gentner ausgezeichnet

Derby-Fairness in der 95. Minute

Was war passiert? Im Bezirksliga-Derby gegen den TSV Hüttlingen am 11. Mai lief Gentner in der Nachspielzeit allein aufs Tor zu – und kam im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß für Neuler. Doch statt die Chance zum möglichen Siegtreffer zu nutzen, bekannte der Angreifer offen: „Ich bin nicht getroffen worden.“ Der Elfmeter wurde zurückgenommen – und ein starkes Zeichen gesetzt.