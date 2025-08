Berzdorfer Frauen mit frischem Elan in die neue Saison

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen blickt die Frauenmannschaft des SSV Berzdorf mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit in der Landesliga Staffel 1. Sportlich lief es im Vorjahr durchwachsen – doch mit einem neuen Trainerteam, mehreren Neuzugängen und klarem Teamgeist will der Klub nun neu angreifen.

„Unsere Vorbereitung beginnt am 1. August. Mit unserem neuen Trainerteam und bisher fünf Neuzugängen gehen wir optimistisch in die Saison“, sagt Peter J. Kerp, 67 Jahre alt und seit Kurzem sportlicher Leiter des Teams.

Der achte Tabellenplatz mit 21 Punkten aus 20 Spielen sei nicht das, was man sich vor der Saison vorgenommen habe, so Kerp. Doch die schwierige Personallage habe keine besseren Ergebnisse zugelassen: „Der achte Platz am Ende der Saison wird unseren Ansprüchen eigentlich nicht gerecht. Allerdings hatten wir in der Hinrunde viele Ausfälle durch Verletzungen und Krankheiten zu beklagen, sodass wir teilweise nur mit zehn Spielerinnen antreten konnten. Die Rückrunde lief dann schon besser.“

Viel neues Personal – auf und neben dem Platz