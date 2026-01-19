Berzdorf verlängert mit Frauen-Trainerteam: "Wir haben noch viel vor!"

"Der Neustart nach der langen Ära Gerd Franzke war erfolgreich", so der sportlich Leiter der Damen Peter J. Kerp. "Mit Sandro, Marcus und Heinz haben wir ein Team gefunden, das von Beginn an mit großem Engagement, hoher Kompetenz und einem großen Netzwerk die Damenmannschaft sofort erreicht hat. Mit Platz vier zum Hinrundenabschluss liegen wir voll im Soll."

"Wir haben hier noch einiges vor", ergänzt Sandro Nicosia. "In der Mannschaft liegt viel Potential, auch arbeiten wir noch an einigen möglichen Verstärkungen für die Rückrunde. Das familiäre Umfeld beim SSV Berzdorf, die Perspektiven und nicht zuletzt diese tolle Damenmannschaft, die uns sehr an Herz gewachsen ist, sind ganz wichtige Punkte für unsere Entscheidung gewesen. Jetzt freuen wir uns auf den Rückrundenstart und all das, was wir hier noch erreichen wollen und können."