Berwanger Marathon-Kicker gegen den Kreisliga-Favoriten

Zum Auftakt gab es gleich reihenweise Überraschungen mit teils hohen Ergebnissen. Hoch ging es zwischen dem FC Berwangen und dem FVS Sulzfeld zwar nicht aus, das 2:0 des B- gegen den A-Ligisten gehörte dennoch zu jenen Resultaten, mit denen im Vorfeld nicht zu rechnen gewesen ist.

"So etwas haben wir nicht alle Tage, dass ein Kreisliga-Meisterschaftskandidat zu uns kommt und es wird natürlich ein extrem hartes Spiel für uns", sagt Christian Specker. Der Berwanger Trainer hofft zumindest auf eine kleine Entlastung der angespannten Kadersituation, am vergangenen Wochenende fehlten für beide Mannschaften nicht weniger als 23 (!) Spieler aus Urlaubsgründen. 18 einsatzbereite Kicker teilten sich die zwei Partien, die Zweite unterlag der SpG Steinsfurt/Reihen II mit 0:3, auf.

In Runde zwei am kommenden Sonntag wartet auf die Berwanger eine noch höhere Hürde, vielleicht die Höchste überhaupt im diesjährigen Wettbewerb. Christian Specker und seine Schützlinge bekommen es um 15.30 Uhr mit dem FC Zuzenhausen II zu tun.

Standesgemäß ist der TSV Reichartshausen gestartet. 6:2 siegte der A-Klassen-Absteiger bei der SG Stebbach/Richen II. "Es war dennoch nicht einfach, geschweige denn ein Klassenunterschied zu sehen", sagt David Bechtel. Der TSV-Spielertrainer musste mit seiner Mannschaft sogar einem frühen Rückstand hinterherlaufen.

Der Spielertrainer ging selbst mit positivem Beispiel und stand jede der 180 Minuten aus beiden Partien auf dem Feld. Er berichtet: "Danach war ich so fertig, dass ich kaum noch mit dem Auto nach Hause fahren konnte." Neben Specker sammelten Yuma Yoshimura (150) und Andreas Hofmann (120) die meisten Einsatzminuten.

Nun wartet ein richtig guter Test auf den B-Klassen-Mitfavoriten. Der VfL Mühlbach kommt am Sonntag (Anpfiff, 15.30 Uhr). "Das wird ein ganz anderes Spiel und eines, da verrate ich sicher nicht zu viel, in dem wir kompakter und defensiver stehen werden", sagt der 36-Jährige vor dem Duell mit dem Kreisligisten, der in Runde eins den SV Tiefenbach II mit 11:1 abgefertigt hat.

Wie gut die Reichartshausener jedoch gegen einen Kreisligisten mithalten können, haben sie im Vorbereitungsturnier in Helmstadt bewiesen, als sie dem heimischen TSV ein 2:2 abgetrotzt haben. Bechtel erinnert sich: "Da haben wir ein richtig gutes Spiel abgeliefert und wissen, dass wir für die Nadelstiche im Umschaltspiel die passenden Jungs in unserem Kader haben."

Einen Schlagabtausch für die Ewigkeit haben sich der SV Sinsheim und der FC Eschelbronn in der ersten Runde geliefert. "Das war unglaublich, so etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Neso Duric zum 8:5 seines SV nach Verlängerung. Und das will etwas heißen, schließlich hat der 59-Jährige Neu-Trainer der Sinsheimer in seiner jahrzehntelangen Fußballer-Laufbahn Unzähliges erlebt – so ein 13-Tore-Spektakel aber anscheinend noch nicht.

Der Lohn der Mühen ist die Zweitrundenpartie am Sonntag beim SC Siegelsbach. "Wir sind mehr als gewarnt", sagt Duric mit Bezug zum beeindruckenden 8:1-Erfolg der Siegelsbacher gegen den SV Adelshofen. Von vielen hohen Ergebnissen der ersten Runde stach dieses Ergebnis noch ein bisschen mehr als andere hervor.

Über seine Anfangszeit bei den Kreisstädtern kann Duric nur Positives berichten. Er sagt: "Ich bin sehr zufrieden, es kommen viele Spieler ins Training und wir haben sehr gute Bedingungen. Jetzt kommt die Urlaubszeit, dieses Problem haben aber viele andere auch."

Ebenfalls zum Achter-Klub der ersten Runde gehören der TSV Dühren (8:0 bei Türk Gücü Sinsheim II), der VfB Eppingen II (8:0 beim VfB Bad Rappenau II) und der TSV Waldangelloch. Beim VfB Bad Rappenau entschieden die Waldangellocher das A-Klassen-Duell mit 8:0 für sich. Folglich geht es mit reichlich Rückenwind in Runde zwei, zu der der Kreisligist VfB Epfenbach seine Visitenkarte auf dem Götzenberg abgibt.

Als Spielverderber hat sich der SV Fortuna Bargen erwiesen. Da der B-Ligist dem A-Ligisten SV Hilsbach beim 6:1 keine Chance ließ, hat er das mögliche Lokalderby Hilsbach gegen Weiler verhindert. Nun dürfen die Fortunen erneut ein Heimspiel bestreiten und sich mit dem Neu-Kreisligisten FC Weiler, der gegen die SG 2000 Eschelbach nach Elfmeterschießen das bessere Ende für sich hatte, messen.

Zwei Kreisliga-Duelle gibt es auch. Der SV Rohrbach/S. hat Heimrecht und empfängt den SV Tiefenbach. Für den Aufsteiger bedeutet diese Partie einen mehr als guten Gradmesser für den nächste Woche anstehenden Ligastart. Zum Derby kommt es zwischen dem TSV Neckarbischofsheim und der SG Waibstadt. Eröffnet wird die zweite Runde bereits am Samstagmittag um 12.30 Uhr zwischen dem C-Ligisten SV Daisbach und dem Kreisligisten TSV Obergimpern.