Beruhigungspille Paddy Dres: SG Hochwald feiert wichtigen 4:1-Heimsieg

– Foto: Foto: SG Hochwald

HENTERN mibu. Es war alles angerichtet für einen großen Fußballnachmittag. Kirmesspiel in Hentern, strahlender Sonnenschein und eine Kulisse, die uns von der ersten Minute an lautstarken Support lieferte. Doch der Druck auf uns war spürbar. Nach der knappen 4:5-Niederlage aus dem Hinspiel war die Marschroute klar. Heute mussten drei Punkte her, um im Kampf um Platz 13 und den sicheren Klassenerhalt weiter in der Verlosung zu bleiben.

In einer hochspannenden Partie haben wir uns gegen die Spvgg EGC Wirges durchgesetzt und einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Vor 266 begeisterten Zuschauern avancierte Patrick Dres zum Matchwinner und beruhigte unseren Puls auf Normalschlag.

Wir starteten gegen gute Wirgeser sehr mutig. Robin Mertinitz hatte bereits nach sechs Minuten unsere Führung auf dem Fuß, als er freistehend vergab. Danach spielte Wirges gewohnt offensiv und versuchte uns Mann gegen Mann früh unter Druck zu setzen. In der 25. Minute schien der Plan der Gäste aufzugehen. Nach einer präzisen getretenen Ecke von Berkan Yavuz reagierte Marian Kneuper am schnellsten und nickte den Ball im Gewusel aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für die EGC ein.

Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später trieb Till Weber den Ball mit Tempo über den Flügel und bediente Patrick Dres, der seine körperliche Präsenz im Sechzehner intelligent nutzte und flach zum 1:1-Ausgleich (28.) einnetzte. Das Spiel war nun völlig offen und wir drückten auf die Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erzwang erneut Weber durch ein scharfes Dribbling und eine gefährliche Hereingabe die Wende als Wirges-Verteidiger Luis Krissel den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 2:1 (39.) grätschte.

Dres erhöht, Bidon sorgt für Schockmoment

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. In der 56. Minute bewies Paddy Dres erneut seinen Torinstinkt. Ein „blindes“ Zusammenspiel zwischen Andy Paulus und Dres führte zum 3:1: Paulus steckte perfekt durch, Dres tanzte seinen Gegenspieler aus und vollendete eiskalt.

Die Freude über den Vorsprung wurde jedoch in der 62. Minute jäh gedämpft und ließ das Spiel in den Hintergrund treten. In einem unglücklichen Zweikampf verletzte sich unser Julian „Jule“ Bidon schwer an der Schulter. Die Partie musste für längere Zeit unterbrochen werden, bis der herbeigerufene Krankenwagen Jule unter dem aufmunternden Applaus der Zuschauer ins Krankenhaus brachte. Die gesamte Hochwaldfamilie schickt dir lieber Jule schnelle und die allerbesten Genesungswünsche!

Hektische Schlussphase

In der Schlussphase warfen die Gäste aus dem Westerwald alles nach vorne, agierten mit vielen langen Bällen und schleuderten einen Einwurf nach dem anderen in unsere Gefahrenzone. Doch mit sehr gutem Stellungsspiel hielten wir dagegen und ließen kaum echte Torchancen zu. Die Gäste wurden dadurch konteranfällig. In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Andy Paulus schließlich für die endgültige Erlösung. Nach einer exzellenten Verlagerung von Linus Merling auf Weber und dessen strammer Hereingabe stand unser Kapitän goldrichtig und markierte mit seinem 15. Saisontor das 4:1.

Schiedsrichter Luis Herrig, dessen anfängliche Entscheidungen für manch hochgezogene Augenbraue auf der angespannten Tribüne gesorgt hatten, leitete die Partie aber insgesamt sicher zu Ende. In der 96. Minute pfiff er nach einem Foul von René Mohsmann an Ronaldo Kröber zurecht Elfmeter für Wirges. Jan Niklas Koltes im Tor unterstrich seine starke Gesamttagesleistung, tauchte blitzschnell ab und parierte den Strafstoß von Kröber souverän.

Ausblick: Fokus auf Rübennach

Doch viel Zeit zum Durchatmen bleibt uns nicht. Bereits am kommenden Donnerstag steht das nächste „Play-In“-Spiel gegen Rübennach an. Der Sieg gegen Wirges war dank Paddy Dres und einer geschlossenen Mannschaftsleistung für uns nicht unverdient und die „Beruhigungspille“, die wir und unsere Fans für die kommenden Spiele benötigen. Nun gilt es diese Mischung und den Schwung in die restlichen vier Spiele mitzunehmen.

Auf geht’s SGH

SG Hochwald 2023: Jan Niklas Koltes, Dylan Diop, Jean-Baptiste Colbert Emamu Nswo Djamba, René Mohsmann, Matthias Burg, Robin Mertinitz (90. Roan Webel), Andre Paulus, Till Weber, Patrick Dres (90. Jens Baumeister), Julian Bidon (62. Linus Merling), Elias Stelker (90. Marc Steffes) - Trainer: Fabian Mohsmann

SpVgg EGC Wirges: Leon Odenthal, Marius Schröder, Marian Kneuper, Mika Lewer, Marcel Ring (59. Jonah Wick), Luis Krissel, Samet Sögünmez, Berkan Yavuz (90. Rudolf Vagner), Euan Williams-Noss, Ronaldo Kröber, Lasse Bieg - Trainer: Alexander Baldus und Sven Baldus

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren) - Zuschauer: 266

Tore: 0:1 Marian Kneuper (25.), 1:1 Patrick Dres (28.), 2:1 Luis Krissel (39. Eigentor), 3:1 Patrick

Dres (56.), 4:1 Andre Paulus (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Ronaldo Kröber (SpVgg EGC Wirges) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).