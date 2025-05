Beruhigung beim FCA, Zufriedenheit bei RW

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

FCA Darmstadt – SG Bornheim 2:0 (0:0). Tatsächlich – es war der erste Heimsieg der Arheilger in diesem Jahr. Und dieser sorgte für Beruhigung. Beim FCA, der mit nun 47 Punkten letzte Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt hat. Und bei einigen Ligakonkurrenten, die von den zuletzt aufstrebenden Bornheimern und der Konstellation in oberen Klassen noch einmal bangen musste. „Wir haben uns von allen Sorgen befreit, aber auch die Sorgen anderer Teams beseitigt“, sagte Luca Bergemann. Für den FCA-Trainer ist das Szenario mit den Richtstärken in den Ligen, die Einfluss auf die Anzahl der Absteiger in anderen Klassen nehmen, kein gutes. „Wir hätten schon seit Wochen Klarheit haben können. Aber am vorletzten Spieltag noch nicht zu wissen, was Sache ist, wie viel Absteiger es gibt, kann nicht wirklich richtig sein“, sagte er.