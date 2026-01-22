Berufungsgericht: kein Forfait-Sieg für Etzella

Am 9.November gewann Erstligist Racing erst nach Elfmeterschießen bei Zweitligist Etzella. Die Ettelbrücker legten Protest ein, da die Hauptstädter einen falschen Spieler auf dem Spielberichtsbogen vermerkt hatten.
Ettelbrück legte wegen eines falsch ausgefüllten Spielberichtsbogens Protest gegen die Spielwertung ein. In der Tat hatte Racing die Spieler Quevani und Quevedo auf der eingereichten Liste für die Partie verwechselt. Letztgenannter war dort vermerkt aber abwesend, Erstgenannter wurde im Verlaufe der Verlängerung eingewechselt, war aber nicht vermerkt.
Das Verbandsgericht behielt Mitte November 2025 in erster Instanz fest, dass Racing sich sehr wohl geirrt hatte – dies gab der Fusionsverein auch zu – und wurde wegen unvollständig ausgefülltem Spielberichtsbogen zu einer Geldstrafe von 50 Euro verurteilt.
Ettelbrück war damit nicht einverstanden und legte Berufung gegen das Urteil ein. Das Berufungsgericht tagte am vergangenen Montag und bestätigte das Urteil aus erster Instanz mit der Begründung, dass sowohl Quevani als auch Quevedo bei Racing lizenziert seien und entsprechend hätten in besagter Partie spielen können.
Weiter hieß es im Wortlaut: „Das Berufungsgericht war der Ansicht, dass der Fehler bezüglich des Spielernamens durch einen Abgleich der Namen auf dem Spielberichtsbogen und der entsprechenden Lizenzen vor dem Spiel hätte vermieden und korrigiert werden können. Mangels böswilliger Absicht oder eines unrechtmäßigen Vorteils für Racing FC Union Luxemburg aus diesem administrativen Fehler bestätigt das Berufungsgericht das Urteil des Verbandsgerichts.“