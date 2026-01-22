Racing (dunkele Spielkleidung) bekam auch vor dem Berufungsgericht Recht – Foto: Andy Gallo

Berufungsgericht: kein Forfait-Sieg für Etzella Racing bleibt nach Ettelbrücker Einspruch im Pokal

Ettelbrück legte wegen eines falsch ausgefüllten Spielberichtsbogens Protest gegen die Spielwertung ein. In der Tat hatte Racing die Spieler Quevani und Quevedo auf der eingereichten Liste für die Partie verwechselt. Letztgenannter war dort vermerkt aber abwesend, Erstgenannter wurde im Verlaufe der Verlängerung eingewechselt, war aber nicht vermerkt. Das Verbandsgericht behielt Mitte November 2025 in erster Instanz fest, dass Racing sich sehr wohl geirrt hatte – dies gab der Fusionsverein auch zu – und wurde wegen unvollständig ausgefülltem Spielberichtsbogen zu einer Geldstrafe von 50 Euro verurteilt.