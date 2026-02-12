Berufliche Gründe: Erfolgscoach Reichl verlässt Simbach am Saisonende Der ehemalige Bayernliga-Stürmer beendet sein Engagement nach nur einem Jahr bereits wieder von Thomas Seidl · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser

Matthias Reichl setzt seine erfolgreiche Tätigkeit beim FC-DJK Simbach nicht fort – Foto: Charly Becherer

Der FC-DJK Simbach bei Landau gehört zu den positiven Überraschungen der Bezirksliga West. Wiese, Ettengruber und Kameraden spielen bislang eine hervorragende Runde und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn der Tabellensiebte nochmal in Abstiegsgefahr gerät. Großen Anteil am Erfolg haben zweifellos die beiden Übungsleiter Daniel Ritzinger und Matthias Reichl. Letztgenannter steht erst seit Juni letzten Jahres an der Simbacher Seitenlinie, wird sein Engagement aber im Mai auf eigenen Wunsch beenden. Spielercoach Ritzinger macht weiter und wird einen einen neuen Partner bekommen. Wer das sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

"Ich hatte bereits vor der Saison gegenüber dem Verein betont, dass ich erstmal nur für ein Jahr zusagen kann. Auch wenn meine Trainertätigkeit jetzt tatsächlich nach einer Saison wieder endet, fällt es mir nicht leicht, denn Simbach ist ein super geführter Verein. Es macht aufgrund des Umfelds und der charakterlich überragenden Mannschaft richtig Spaß dort Trainer zu sein. Da ich beruflich jedoch sehr eingespannt bin, würde ich meinen eigenen Ansprüchen in der neuen Saison nicht mehr gerecht werden können. Bevor es aber so weit ist, möchte ich zusammen mit Daniel Ritzinger bis zum letzten Spieltag alles geben, um den erneuten Klassenerhalt zu schaffen", lässt Matthias Reichl, der in seiner aktiven Zeit viele Jahre ein Leistungsträger der SpVgg Hankofen-Hailing war, wissen.







Daniel Ritzinger bleibt Spielertrainer des West-Bezirksligisten – Foto: Harry Rindler





