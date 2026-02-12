Berufliche Gründe: Erfolgscoach Reichl verlässt Simbach am Saisonende

Der FC-DJK Simbach bei Landau gehört zu den positiven Überraschungen der Bezirksliga West. Wiese, Ettengruber und Kameraden spielen bislang eine hervorragende Runde und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn der Tabellensiebte nochmal in Abstiegsgefahr gerät. Großen Anteil am Erfolg haben zweifellos die beiden Übungsleiter Daniel Ritzinger und Matthias Reichl. Letztgenannter steht erst seit Juni letzten Jahres an der Simbacher Seitenlinie, wird sein Engagement aber im Mai auf eigenen Wunsch beenden. Spielercoach Ritzinger macht weiter und wird einen einen neuen Partner bekommen. Wer das sein wird, steht allerdings noch nicht fest.
"Ich hatte bereits vor der Saison gegenüber dem Verein betont, dass ich erstmal nur für ein Jahr zusagen kann. Auch wenn meine Trainertätigkeit jetzt tatsächlich nach einer Saison wieder endet, fällt es mir nicht leicht, denn Simbach ist ein super geführter Verein. Es macht aufgrund des Umfelds und der charakterlich überragenden Mannschaft richtig Spaß dort Trainer zu sein. Da ich beruflich jedoch sehr eingespannt bin, würde ich meinen eigenen Ansprüchen in der neuen Saison nicht mehr gerecht werden können. Bevor es aber so weit ist, möchte ich zusammen mit Daniel Ritzinger bis zum letzten Spieltag alles geben, um den erneuten Klassenerhalt zu schaffen", lässt Matthias Reichl, der in seiner aktiven Zeit viele Jahre ein Leistungsträger der SpVgg Hankofen-Hailing war, wissen.
"Wir sind Matthias unendlich dankbar, dass er uns vor der Saison kurzfristig eingesprungen ist. Bereits damals war klar, dass sein Engagement nur von kurzer Dauer sein kann. Mit Matthias Reichl verlieren wir einen Top-Trainer, der unsere Mannschaft in der kurzen Zeit nochmal spürbar in vielen Bereichen verbessert hat. Seine akribische, fleißige und professionelle Arbeit ist in der Mannschaft und Verein überaus geschätzt. Zusammen mit Daniel Ritzinger sind beide hauptverantwortlich für die hervorragende positive Zwischenbilanz. Wir bedauern seine Entscheidung sehr, denn Matthias hat sich sportlich wie menschlich in kürzester Zeit als großer Gewinn für unsere Mannschaft und unseren Verein erwiesen. Gerne wären wir gemeinsam in ein zweites Jahr gegangen. Umso dankbarer sind wir für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit. Seine Entscheidung respektieren wir selbstverständlich und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste. Erfreuliche Nachrichten gibt es aber auch zu berichten: Daniel Ritzinger wird auch in der kommenden Saison die Richtung als Spielertrainer vorgeben und geht damit in sein viertes Jahr beim FC-DJK Simbach. Der Verein zeigt sich hoch erfreut und glücklich die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem allseits geschätzten Übungsleiter um ein weiteres Jahr verlängern zu können. Ein Nachfolger von Matthias Reichl steht indes noch nicht fest", gibt der Klub in einer Pressemitteilung bekannt.