Bertholdt und Kurek kommen zur SG Hainstadt/Rai-Breitenbach

Hainstadt/Rai-Breitenbach. Was für ein Paukenschlag in der Kreisliga B: Die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach hat sich prominent verstärkt. Mit Benjamin Bertholdt und Rafael Kurek kommen zwei bekannte Gesichter des Odenwälder Fußballs von der SG Rimhorn/Neustadt.
Mit Bertholdt wechselt ein Rückkehrer nach „Hoascht/Rawisch“, der bereits von 2015 bis 2022 bei der damals noch KSG Rai-Breitenbach als Spielertrainer aktiv war. Dort gelangen ihm 2016 der Aufstieg in die Kreisoberliga und die Kreispokalsiege 2017 (1:0 gegen den VfL Michelstadt) und 2019 (5:3 n. E. gegen den TSV Seckmauern). Der 44-Jährige verfügt zudem über höherklassige Erfahrung: Er war unter anderem für den VfR Mannheim in der Oberliga, Viktoria Urberach in der Hessenliga und für Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga am Ball. Zuletzt war Bertholdt bei der SG Bad König Zell als Spielertrainer tätig und lief in der vergangenen Saison bei der SG Rimhorn/Neustadt auf.
Die andere Verstärkung mit höherklassigen Einsätzen ist Rafael Kurek, der Rimhorn nach neun Jahren verlässt. Die SG Hainstadt/Rai-Breitanbach teilt in einer Vereinsmeldung mit: „Es freut uns, dass Rafa nach seiner Verletzung wieder angreifen möchte und diesen Weg gemeinsam mit unserer SG geht.“ Der 40-Jährige hatte in der vergangenen Saison nur drei Spiele in der Hinrunde für die SG Rimhorn/Neustadt in der Kreisoberliga absolviert, in denen er auf ein Tor und eine Vorlage kam. Seit Ende September fiel Kurek aus.
Zudem gab die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach kürzlich die Verpflichtungen von Marco Fitzenreuter von der GSV Breitenbrunn, Daniel Kalbfleisch vom FSV Schlierbach, dem Hainstädter Rückkehrer Lars Löbel vom SV Lützel-Wiebelsbach und den Brüdern Quasid und Farhad Zahid von der SG Sandbach bekannt.
Die SG Rimhorn/Neustadt wurde bereits auch auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Deniz Babayigit und Sebastian Chiriac kommen zwei Sandbacher A-Liga-Meister. „Als Neustädter kennt Deniz das Umfeld und wir freuen uns, ihn künftig in unserem Trikot zu sehen“, sagte der Verein in einer Meldung zu Babayigits Verpflichtung. Der 23-Jährige spielte in der A-Jugend bei der SG Sandbach und bei der TS Ober-Roden. Bei den Senioren war er für den TSV Höchst in der Gruppenliga am Ball und lief für den SV Hummetroth II auf. Chiriac kommt aus der Sandbacher Jugend und ging nach einem Jahr bei der Reserve des SV Hummetroth vor der Saison wieder zur SG zurück.
Weitere kürzlich bekannt gegebene Neuzugänge sind der zuletzt vereinlose Leonidas Reeg, Torwart Orkun Hazneci aus der U19 von Viktoria Aschaffenburg, der auch im Fokus der SG Sandbach stand. Dazu stehen die Zugänge Amir Mohajeri von der SG Sandbach und Ömer Koyun von der JFV Groß-Umstadt fest.