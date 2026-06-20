Bertholdt und Kurek kommen zur SG Hainstadt/Rai-Breitenbach

Die SG Rimhorn/Neustadt wurde bereits auch auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Deniz Babayigit und Sebastian Chiriac kommen zwei Sandbacher A-Liga-Meister. „Als Neustädter kennt Deniz das Umfeld und wir freuen uns, ihn künftig in unserem Trikot zu sehen“, sagte der Verein in einer Meldung zu Babayigits Verpflichtung. Der 23-Jährige spielte in der A-Jugend bei der SG Sandbach und bei der TS Ober-Roden. Bei den Senioren war er für den TSV Höchst in der Gruppenliga am Ball und lief für den SV Hummetroth II auf. Chiriac kommt aus der Sandbacher Jugend und ging nach einem Jahr bei der Reserve des SV Hummetroth vor der Saison wieder zur SG zurück.