Berta, Messi und der „Neuer-Arm“ – Landesliga-Aufsteiger Dornach stellt seine Spieler vor

Die Fußballer des SV Dornach steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Mittelfeldspieler Felix Partenfelder und der Sportliche Leiter Jakob Krütten stellen inmitten der Endlos-Meistersause das Team vor.

Dominik Bertic: Unser Goalie wird liebevoll auch Berta genannt. Kann mit Fuß und mit den Händen alles. Mit nur 20 kassierten Toren war er immer ein sicherer Rückhalt.

Markus Buck: MB11 oder auch Magic fühlt sich auf der rechten Bahn wie daheim. Hat sich dieses Jahr den „Neuer-Arm“ bei jedem möglichen Abseits angeeignet.

Markus Hanusch: El Capitano. Jeder kennt ihn nur als „Stutzi“. Kein Stürmer kommt so leicht an ihm vorbei. Dazu hat der Mann noch zwei Sprungfedern in den Füßen und ist auch in der Luft eine Macht.

Manuel Wagatha: Wagi ist der kongeniale Partner vom Capitano in der Innenverteidigung. Übernimmt gerne den ruhigeren Part. Wenn er aber die Faxen dicke hat, bricht es sogar aus ihm heraus.

Simon Reitmayer: Von seinen Freunden nur unter „Hobolus“ bekannt. Dauerbrenner auf der linken Seite. Setzt er zum Solo an, denkt er, er ist Messi. Schnell und fleißig. Hat Luft für 180 Minuten Vollgas.

Noah Soheili: Unser fleißiges Bienchen hat wieder geliefert – 29 Spiele, knapp 1500 Minuten. Als Sechser macht ihm so schnell keiner was vor. Nur das „Zuckerfüßchen“ darf er wieder besser einstellen.

Sebastian Mandler: „Mandy“ ist neben Noah für die „Drecksarbeit“ zuständig. Während der Gegner seinen Einsatzwillen zu spüren bekommen, freut sich das Team über Geld für die Mannschaftskasse.

Lorenz Scholz: Aus der Kreisliga gekommen, direkt voll eingeschlagen. 13 Tore und zwei Assists, ein eiskalter Vollstrecker. Seine Lieblingsübung beim Warmmachen ist der „seitliche Hopser“. Unberechenbar am Glas.

Fabian Aicher: Auch unser „Oacheee“ hat in seiner Debütsaison abgeliefert. 14 Tore und acht Assists in 24 Spielen. Trifft er den Ball mit seinem Bein, schlägt‘s beim Keeper mit 1000 km/h ein.

Can Bozoglu: Die größte Herausforderung liegt in seinem Namen, von Kaan bis Zahn haben wir schon alles gehört. Und wenn er nicht auf Hochzeiten unterwegs ist, knipst er für uns. Zehn Tore, sechs Assists.

Hugo Heise: Am Anfang musste man ihn suchen, am Ende war er voll da! Sieben Tore, acht Assists, Matchwinner im letzten Spiel. Mit vollem Elan auch beim Schauen von Bayern- und Tottenham-Spielen dabei.

Felix Partenfelder: Junges Talent, fliegender Vogel, Schneeflocke. Verbringt mehr Zeit am Fußballplatz als zu Hause. Guter Scorer bis zur Winterpause wie jede Saison, dann ließ er mal anderen den Vortritt.

Manuel Ring: Einleitungen in Besprechungen wie „eigentlich ist alles schon gesagt“, „es gibt nicht viel hinzuzufügen“ oder „heute will ich gar nicht viel sagen“ gehören zu seinem Repertoire.