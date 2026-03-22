Bersenbrücks schnelle Antworten: LSK verpasst Last-Minute-Sieg Oberliga Niedersachsen: Die Lüneburger ärgern das nächste Spitzenteam von Moritz Studer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa war ganz nah dran, ein weiteres Oberliga-Spitzenteam zu ärgern. Mit dem Anbruch der Nachspielzeit sah der Aufsteiger schon wie der sichere Sieger aus, doch der TuS Bersenbrück hatte an diesem Nachmittag gleich zwei Mal die schnelle Antwort parat.

Mit dem Auswärtssieg bei Atlas Delmenhorst haben die Lüneburger viel Selbstvertrauen getankt und brachten das schon in der Anfangsphase auf den Platz. Die Hausherren bedienten sich eines ruhenden Balles, um auch gegen Bersenbrück in Führung zu gehen. Tomek Bauer nickte eine Freistoß-Hereingabe von Nico Hübner zum umjubelten 1:0 ein (8.).

Die Geschichte dieses Fußballnachmittags war aber, dass die Gäste immer wieder schnell zurückschlugen. Nur drei Zeigerumdrehungen später nutzte der TuS einen Strafstoß von Marco Alvarez, um den schnellen Ausgleich zu markieren (11.). Im zweiten Abschnitt entfachte ein offener Schlagabtausch, bei dem die Salzstädter beinahe wie der sichere Sieger aussahen. Wie schon in Delmenhorst stach Joker Tjark Dörr und vollendete nach Vorarbeit von Nevio Scheuer zur 2:1-Führung (90.).