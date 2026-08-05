Bersenbrück will zum Ligaauftakt nachlegen

Der gelungene Pflichtspielauftakt macht dem neuen Trainer Mut. Vor allem gegen den Ball zeigte sich seine Mannschaft bereits in guter Verfassung und ließ nur wenige Möglichkeiten des Gegners zu. Dennoch sieht Vocks noch Verbesserungspotenzial – insbesondere im eigenen Ballbesitz.

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr TuS Bersenbrück Bersenbrück BSV Rehden BSV Rehden 19:30 PUSH

„Mit dem Ball müssen wir mutiger werden. Das ist Teil des Prozesses und da müssen wir uns weiterentwickeln. Ich bin aber sicher, dass wir gegen Rehden bereits Fortschritte sehen werden“, sagte der Coach mit Blick auf den Ligastart.