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Bersenbrück will zum Ligaauftakt nachlegen
Nach dem erfolgreichen Pokalstart erwartet Hanjo Vocks gegen Rehden die nächsten Entwicklungsschritte seiner Mannschaft.
Mit dem Einzug ins Viertelfinale des Niedersachsenpokals hat TuS Bersenbrück die neue Saison erfolgreich eröffnet. Nun richtet sich der Fokus auf den Start in die Oberliga Niedersachsen: Am Freitagabend empfängt die Mannschaft von Hanjo Vocks zum ersten Spieltag den BSV Rehden. Anstoß ist um 19.30 Uhr.
Der gelungene Pflichtspielauftakt macht dem neuen Trainer Mut. Vor allem gegen den Ball zeigte sich seine Mannschaft bereits in guter Verfassung und ließ nur wenige Möglichkeiten des Gegners zu. Dennoch sieht Vocks noch Verbesserungspotenzial – insbesondere im eigenen Ballbesitz.
„Mit dem Ball müssen wir mutiger werden. Das ist Teil des Prozesses und da müssen wir uns weiterentwickeln. Ich bin aber sicher, dass wir gegen Rehden bereits Fortschritte sehen werden“, sagte der Coach mit Blick auf den Ligastart.
Nach einer intensiven Vorbereitung und den ersten Pflichtspielminuten liegt der Schwerpunkt nun darauf, die Abläufe weiter zu verfeinern. Gegen den BSV Rehden möchte TuS Bersenbrück den erfolgreichen Saisonbeginn bestätigen und mit einem Heimsieg auch in der Oberliga den Grundstein für einen gelungenen Start legen.