Bersenbrück vor Spiel in Celle – letzte Chance im Aufstiegkampf?

Celle dagegen hat nach ordentlichem Zwischenspurt zuletzt wieder an Stabilität verloren. Zwei Niederlagen in Serie und eine insgesamt durchwachsene Saison haben den MTV auf Rang dreizehn zurückfallen lassen. Für den Gastgeber geht es ebenfalls um viel – der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur zwei Punkte. Entsprechend ist mit einer kampfbetonten Partie zu rechnen.

Letztes Aufbäumen vor dem Saisonende

Mit dem voraussichtlich wieder einsatzfähigen Markus Lührmann und einem weitgehend vollständigen Kader will der TuS in Celle ein Zeichen setzen. Noch einmal den Schalter umlegen, noch einmal das Beste aus der eigenen Qualität herausholen – so lautet die Devise für die verbleibenden Wochen. Die Tabellenkonstellation mag gegen Bersenbrück sprechen, doch die Moral des Teams ist intakt. Der Auftritt in Delmenhorst hat das ebenso gezeigt wie der beherzte Auftritt gegen Rehden.

Das Spiel beim MTV Eintracht Celle ist mehr als eine Pflichtaufgabe: Es ist der Auftakt zu einer Mini-Serie, die – mit etwas Glück und viel Entschlossenheit – doch noch in ein weiteres Saisonhighlight münden könnte. Träumen bleibt erlaubt. Voraussetzung ist ein Auswärtssieg am Freitagabend.