Bersenbrück verstärkt Defensive mit Warnking

– Foto: Sven Peter (spfoto.de)

TuS Bersenbrück hat den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison präsentiert. Justus Warnking wechselt vom Regionalligisten Bremer SV zum TuS und verstärkt künftig die Defensive der Rot-Weißen.

Der 20-jährige Innenverteidiger sammelte in der vergangenen Spielzeit beim Bremer SV seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball. Zuvor gehörte Warnking zum Nachwuchs des VfB Oldenburg, dessen U19 er in der Regionalliga als Kapitän aufs Feld führte.

Mit der Verpflichtung setzt TuS Bersenbrück weiter auf junge Spieler mit Perspektive. Warnking gilt als entwicklungsfähiger Defensivakteur und soll dem Oberligisten zusätzliche Optionen im Abwehrzentrum verschaffen.