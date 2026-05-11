Bersenbrück verpasst Überraschung gegen Egestorf

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar verteilt: Egestorf-Langreder reiste als Tabellendritter mit 53 Punkten an, Bersenbrück rangierte mit 41 Zählern auf Platz neun. Auf dem Platz entwickelte sich dennoch ein ausgeglichenes Spiel. Die Gastgeber gingen in der 27. Minute durch Schmidt in Führung und setzten damit früh ein Zeichen gegen den Aufstiegskandidaten. Die Antwort der Gäste folgte jedoch wenig später: Denker traf in der 34. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Nach der Pause brachte Manneh Bersenbrück erneut in Front. Sein Treffer zum 2:1 in der 62. Minute schien den Gastgebern neue Hoffnung zu geben. Egestorf reagiert schnell und nutzt Chancen konsequent Die Führung hielt allerdings nur kurz. Bereits zwei Minuten später stellte Zürn den Ausgleich zum 2:2 her und nahm Bersenbrück damit schnell den Vorteil. In der Schlussphase zeigte sich Egestorf effizienter. Becker erzielte in der 78. Minute den Treffer zum 3:2 und sicherte den Gästen damit drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.