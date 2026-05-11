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Allgemeines
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Bersenbrück verpasst Überraschung gegen Egestorf
2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten – Gäste drehen umkämpfte Partie im zweiten Durchgang
Der TuS Bersenbrück hat dem Tabellenzweiten 1. FC Germania Egestorf-Langreder lange Paroli geboten, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben. In einer intensiven Begegnung entschied ein später Treffer von Becker die Partie zugunsten der Gäste.
Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar verteilt: Egestorf-Langreder reiste als Tabellendritter mit 53 Punkten an, Bersenbrück rangierte mit 41 Zählern auf Platz neun. Auf dem Platz entwickelte sich dennoch ein ausgeglichenes Spiel.
Die Gastgeber gingen in der 27. Minute durch Schmidt in Führung und setzten damit früh ein Zeichen gegen den Aufstiegskandidaten. Die Antwort der Gäste folgte jedoch wenig später: Denker traf in der 34. Minute zum 1:1-Ausgleich.
Nach der Pause brachte Manneh Bersenbrück erneut in Front. Sein Treffer zum 2:1 in der 62. Minute schien den Gastgebern neue Hoffnung zu geben.
Egestorf reagiert schnell und nutzt Chancen konsequent
Die Führung hielt allerdings nur kurz. Bereits zwei Minuten später stellte Zürn den Ausgleich zum 2:2 her und nahm Bersenbrück damit schnell den Vorteil. In der Schlussphase zeigte sich Egestorf effizienter. Becker erzielte in der 78. Minute den Treffer zum 3:2 und sicherte den Gästen damit drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.
Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Egestorf-Langreder auf 56 Punkte und festigt Rang zwei hinter Spitzenreiter und Meister SV Atlas Delmenhorst.
Bersenbrück hingegen bleibt bei 41 Punkten und fällt im engen Mittelfeld weiter zurück. Die Gastgeber haben nun bereits zehn Niederlagen kassiert und weisen mit 64 Gegentoren weiterhin deutliche Probleme in der Defensive auf.
Die Partie spiegelte die Saisonverläufe beider Mannschaften wider. Bersenbrück überzeugte phasenweise offensiv und ging zweimal in Führung, konnte die Vorteile jedoch nicht verteidigen.
Egestorf-Langreder präsentierte sich stabiler und effizienter in den entscheidenden Momenten. Gerade die schnelle Antwort auf das 1:2 erwies sich als wichtiger Faktor für den späteren Auswärtserfolg.