Bersenbrück verlängert mit Außenbahnspieler Philipp Schmidt 22-Jähriger bleibt bis 2028 – weiterer Baustein in der langfristigen Kaderplanung von red · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

Der TuS Bersenbrück treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat den Vertrag mit Philipp Schmidt verlängert. Der Außenbahnspieler bleibt dem Verein langfristig bis 2028 erhalten.

Mit der Verlängerung von Philipp Schmidt bindet der TuS Bersenbrück einen Spieler, der sich auf der linken Außenbahn als feste Größe etabliert hat. Der 22-Jährige gehört zu den konstant eingesetzten Akteuren im Kader und übernimmt sowohl defensiv als auch offensiv wichtige Aufgaben. Besonders seine Dynamik im Umschaltspiel sowie seine Präsenz in Zweikämpfen zählen zu den auffälligen Elementen seines Spiels.

Bedeutung auch bei Standardsituationen Neben seiner Arbeit gegen den Ball bringt Schmidt regelmäßig Gefahr über Standardsituationen ins Spiel der Bersenbrücker. Flanken und ruhende Bälle gehören zu seinen Stärken und verschaffen der Mannschaft zusätzliche offensive Optionen. Der Verein setzt damit weiter auf Spieler, die trotz ihres jungen Alters bereits Verantwortung übernehmen und sportlich eine zentrale Rolle einnehmen.