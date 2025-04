Bersenbrück trotzt dem Tabellenführer – Wiedersehen im Pokalhalbfinale

Der TuS Bersenbrück hat beim Topteam SV Atlas Delmenhorst ein Achtungszeichen gesetzt und in der Oberliga Niedersachsen ein verdientes 1:1 erkämpft. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie überzeugte das Team von Trainer Andy Steinmann vor allem in der ersten Halbzeit – und durfte sich über ein Lebenszeichen in der bislang schwierigen Rückrunde freuen.