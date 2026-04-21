Bersenbrück stellt Steinmann frei – Reimerink übernimmt als Teamchef

– Foto: Reinhard Rehkampf

Knapp fünf Wochen vor dem Endspiel im Niedersachsenpokal hat TuS Bersenbrück eine weitreichende personelle Entscheidung getroffen: Cheftrainer Andy Steinmann wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Vereinsführung reagiert damit auf die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate – und richtet den Fokus konsequent auf das große Ziel der Saison.

Mit Blick auf das Finale am 23. Mai will der Verein noch einmal „alle Kräfte bündeln“, um den angestrebten Pokalsieg und damit den Einzug in den DFB-Pokal zu erreichen. Die Verantwortlichen setzen dabei bewusst auf einen neuen Impuls in der entscheidenden Phase der Spielzeit.

Trotz der Trennung würdigt der Klub die Arbeit von Steinmann, der maßgeblich zur Stabilisierung der Mannschaft im Winter der Vorsaison beitrug und das Team ins aktuelle Pokalfinale führte. Für seinen Einsatz und seine Arbeit sprach der Verein dem Trainer ausdrücklich Dank aus und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.