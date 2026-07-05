Bersenbrück setzt sich gegen Holthausen-Biene durch

Der TuS Bersenbrück hat sein Testspiel beim SV Grafeld mit 4:1 gegen den SV Holthausen-Biene gewonnen. Die Gäste stellten früh die Weichen auf Sieg: Markus Lührmann traf in der 16. und 19. Minute doppelt, ehe Bersenbrück nur drei Minuten später auf 3:0 erhöhte. Christopher Schmitz verkürzte für Holthausen-Biene in der 29. Minute auf 1:3. Den Schlusspunkt setzte erneut Markus Lührmann, der mit seinem dritten Treffer in der 83. Minute den 4:1-Endstand herstellte. Schiedsrichter der Partie war Jonathan Tammer, unterstützt von den Assistenten Maximilian Foppe und Oskar Heskamp.