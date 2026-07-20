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Bersenbrück bindet Lepper fest – Leihe nach Belm/Powe geplatzt
Der 18-jährige Offensivspieler überzeugt in der Vorbereitung und bleibt dauerhaft im Oberligakader.
Gute Leistungen in der Vorbereitung haben Maximilian Lepper den direkten Sprung in den Oberligakader von TuS Bersenbrück ermöglicht. Der ursprünglich geplante Leihwechsel zum SV Concordia Belm/Powe wird nicht umgesetzt. Stattdessen bleibt der 18-jährige Offensivspieler fest Bestandteil der ersten Mannschaft.
Eigentlich war vorgesehen, dass Lepper zwar am Trainingsbetrieb des TuS teilnimmt, seine Spielpraxis jedoch auf Leihbasis in Belm/Powe sammelt. Mit seinen Auftritten in den bisherigen Testspielen änderte der Nachwuchsspieler die Planungen jedoch nachhaltig. Unter Trainer Hanjo Vocks hinterließ er einen so starken Eindruck, dass sich die Vereinsführung entschloss, die Leihvereinbarung wieder aufzulösen.
Geschäftsführer Thorsten Marunde-Wehmann erklärte, der Verein habe Lepper bereits seit längerer Zeit beobachtet. Die Entwicklung in der Vorbereitung habe schließlich den Ausschlag gegeben, ihn dauerhaft in den Oberligakader zu integrieren. Gleichzeitig bedankte sich Bersenbrück beim SV Concordia Belm/Powe, der der kurzfristigen Änderung der Vereinbarung unkompliziert zugestimmt habe.
Ein erstes Ausrufezeichen setzte Lepper bereits im Testspiel gegen den SV Holthausen Biene, als er sich mit einem Treffer für seine Leistungen belohnte. Der Offensivspieler erhält nun die Chance, sich dauerhaft auf Oberliganiveau zu etablieren und seine Entwicklung direkt in Bersenbrück fortzusetzen.