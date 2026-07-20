Bersenbrück bindet Lepper fest – Leihe nach Belm/Powe geplatzt

Eigentlich war vorgesehen, dass Lepper zwar am Trainingsbetrieb des TuS teilnimmt, seine Spielpraxis jedoch auf Leihbasis in Belm/Powe sammelt. Mit seinen Auftritten in den bisherigen Testspielen änderte der Nachwuchsspieler die Planungen jedoch nachhaltig. Unter Trainer Hanjo Vocks hinterließ er einen so starken Eindruck, dass sich die Vereinsführung entschloss, die Leihvereinbarung wieder aufzulösen.

Geschäftsführer Thorsten Marunde-Wehmann erklärte, der Verein habe Lepper bereits seit längerer Zeit beobachtet. Die Entwicklung in der Vorbereitung habe schließlich den Ausschlag gegeben, ihn dauerhaft in den Oberligakader zu integrieren. Gleichzeitig bedankte sich Bersenbrück beim SV Concordia Belm/Powe, der der kurzfristigen Änderung der Vereinbarung unkompliziert zugestimmt habe.