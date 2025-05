Berolina Stralau und Weißenseer FC verlängern mit Trainern

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

Der Weißenseer FC treibt die Planungen für die kommende Saison voran und verlängert die Verträge mit Cheftrainer Simon Schatta und dessen Co Hans-Joachim Gehrmann um jeweils ein Jahr - unabhängig der Ligazugehörigkeit. Das Team kämpft derzeit um den Aufstieg in die Landesliga.

13.05. +++ Hertha 03: Kapitän bleibt an Bord

Hertha 03 kann für die kommende Regionalliga-Saison planen. Im Zuge dessen wurde der Vertrag mit Sven Reimann verlängert. Der 30-Jährige wechselte 2023 aus Babelsberg nach Zehlendorf, stieg mit Hertha 03 aus der Ober- in die Regionalliga auf und führte das Team in der laufenden Spielzeit als Kapitän zum Klassenerhalt in der vierten Liga.

13.05. +++ Wilmersdorf verlängert zahlreiche Verträge

Der 1. FC Wilmersdorf kämpft derzeit um den Meistertitel der Berlin-Liga und den damit verbundenen Aufstieg in die NOFV Oberliga Nord. Unabhängig der Ligazugehörigkeit hat der Verein mit zahlreichen Spielern verlängert. Jonas Techie-Menson, Otmar Baumann, Enes Aydin, Rhami Ghandour, Nelson Okech, Marvin Kupfer, Mohammed Izal, Yasar Can Cinar, Nii Bruce Weber, Arthur Langhammer, Apollo Immanuel Döhl, Vincent Falk und Emir Ipek bleiben auch in der kommenden Saison in Wilmersdorf.