Spielbericht

Bernstadt siegt mit 7:0

KL A2 Donau/Iller Res
Bernstadt II
Westerstett. II

Heute, 13:00 Uhr
TSV Westerstetten
TSV WesterstettenWesterstett. II
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt II
0
7
Abpfiff

Im Flex-Modus, also 9 gegen 9, spielt der TSV gegen den Westerstetten und stellt durch die Ziegler Brüder schnell die Weichen auf Sieg (8. & 11.). In der Folge tut sich Bernstadt schwer das Ergebnis frühzeitig komplett zu entscheiden und muss hierfür warten bis Ziegler, L. den Doppelpack schnürt (47.). Im weiteren Spielverlauf wird die Überlegenheit immer deutlicher und so können Höhe (63.), Ziegler, E. (68.), Megnin (70.) und Al Khliefat (82.) auf letztlich 7-0 erhöhen. Ein nie gefährdeter und hochverdienter Sieg.

Alexander EckleAutor