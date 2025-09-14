Bernstadt siegt mit 7:0

Im Flex-Modus, also 9 gegen 9, spielt der TSV gegen den Westerstetten und stellt durch die Ziegler Brüder schnell die Weichen auf Sieg (8. & 11.). In der Folge tut sich Bernstadt schwer das Ergebnis frühzeitig komplett zu entscheiden und muss hierfür warten bis Ziegler, L. den Doppelpack schnürt (47.). Im weiteren Spielverlauf wird die Überlegenheit immer deutlicher und so können Höhe (63.), Ziegler, E. (68.), Megnin (70.) und Al Khliefat (82.) auf letztlich 7-0 erhöhen. Ein nie gefährdeter und hochverdienter Sieg.