Bernstadt machts in Halbzeit 2

Am Sonntag gastierte der SV Ballendorf beim TSV Bernstadt. Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles Spiel mit intensiven Zweikämpfen, das sich jedoch zunächst überwiegend im Mittelfeld abspielte. Die erste Gelegenheit verzeichneten die Gastgeber nach einem Eckball in der 20. Minute. Nach rund einer halben Stunde folgte die bis dahin größte Chance: eine Flanke des TSV landete an der Latte, sprang auf die Torlinie und wieder ins Feld zurück. Im anschließenden Durcheinander klärte die Ballendorfer Defensive mit vereinten Kräften. Trotz mehr Ballbesitz konnte Bernstadt bis zur Pause keine weiteren klaren Torchancen herausspielen. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel kam Ballendorf zunächst besser ins Spiel, ehe der TSV Bernstadt die Partie an sich zog. In der 55. Minute verpassten die Hausherren noch die Führung, als ein Angreifer den Ball freistehend über das leere Tor setzte. Kurz darauf gelang dann aber doch das 1:0, als eine Flanke sehenswert per Volley vollendet wurde. Im weiteren Verlauf nutzte Bernstadt seine Möglichkeiten konsequent: Ein Distanzschuss aus rund 20 Metern schlug zum 2:0 ein, beim 3:0 kombinierten sich die Gastgeber zielstrebig durch dieBallendorfer Abwehr. In der Schlussphase bekam der TSV nach einem strittigen Elfmeter die Chance zum vierten Treffer, doch Ballendorfs Torhüter parierte stark. Wenig später fiel dennoch das 4:0 durch einen weiteren Schuss aus der Distanz.