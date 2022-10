Bernried: Müller nicht mehr Spielertrainer Der Kreisklassist und der ehemalige Landesliga-Torschützenkönig haben die Zusammenarbeit bereits in der Vorwoche beendet

Müller, der für die SpVgg Ruhmannsfelden und die DJK Vilzing höherklassig aktiv war, übernahm den Spielertrainer-Posten beim ehemaligen Bezirksoberligisten im Sommer 2019. In der abgebrochenen Corona-Spielzeit wurden die Blau-Weißen Sechster, in der vergangenen Saison sprang die gleiche Platzierung heraus. In seiner Premieren-Spielzeit markierte der in der Gemeinde Zachenberg im Landkreis Regen wohnhafte Angreifer in 16 Partien bemerkenswerte 19 Treffer. In der Vorsaison fiel Müller wegen eines Arbeitsunfalls mehrere Monate aus und kam deshalb nur auf sechs Einsätze (drei Tore). In der laufenden Runde konnte sich der Routinier bei acht Einsätzen dreimal in die Torschützenliste eintragen und verzeichnete zudem vier Assists. "Nach dem Spiel gegen Türk Gücü habe ich mich mit der Vorstandschaft an einem Tisch gesetzt. Wir haben über einige Dinge wie zum Beispiel meine Knieprobleme und die aktuelle Tabellensituation gesprochen. Letztendlich sind wir einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, das Ganze zu beenden. Ich kann nur Positives über Verein, Vorstandschaft und Mannschaft sagen. Ich wünsche dem Team, dass es so schnell wie möglich die Kurve kriegt, denn da unten haben die Jungs nichts verloren. Ich werde Ende des Jahres am Knie operiert und dann werde ich schauen, wo mein fußballerischer Weg hinführt", lässt Michael Müller wissen.







"Nach dem letzten Heimspiel haben wir einvernehmlich die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Spielertrainer Michael Müller beendet. Er plagt sich schon seit längerer Zeit mit seinen Knien rum und muss Ende des Jahres auch an beiden Knien operiert werden. Es war nun ein Punkt erreicht, an dem er auch gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, weiterzumachen. Auch wir waren uns einig, dass wir ein Zeichen setzen müssen und damit auch unsere Mannschaft wachrütteln wollen. Wir bedanken uns beim Mich für sein vorbildliches Engagement und seine geleistet Arbeit. Nach dieser langjährigen Zusammenarbeit pflegen wir ein freundschaftliches Verhältnis, das weiter fortbestehen wird. Er hat uns auch zugesagt, seinen Pass vorerst in Bernried zu lassen", informiert die Vorstandschaft des SV Bernried.