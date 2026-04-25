Bernhausen stolpert beim Kellerkind, Eislingen rückt oben ran

– Foto: Davide Di Giovanni

Am 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat sich das Aufstiegsrennen weiter verdichtet. TSV Bernhausen ließ Punkte liegen, 1. FC Eislingen nutzte die Gelegenheit mit Nachdruck, und auch TSV Bad Boll blieb auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Dahinter setzte VfL Sindelfingen ein starkes Zeichen gegen SV Waldhausen. Es war ein Nachmittag, der keine endgültigen Entscheidungen brachte – aber die Tabelle spürbar unter Spannung setzte.

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SC Geislingen hat dem Tabellenzweiten TSV Bernhausen einen wichtigen Punkt abgetrotzt. Nach torloser erster Halbzeit brachte Mert Özdemir die Gastgeber in der 50. Minute in Führung und ließ die Hoffnung auf einen überraschenden Heimsieg wachsen. Bernhausen brauchte eine Weile, fand dann aber doch die Antwort. Diese lieferte erneut Ivan Matanovic, der in der 73. Minute zum 1:1 traf. Mehr gelang dem Favoriten nicht mehr. Für Bernhausen ist das Remis ein Dämpfer im engen Rennen an der Spitze, auch wenn Rang zwei mit nun 44 Punkten behauptet wurde. Geislingen steht bei 26 Punkten und nimmt im Kampf um Stabilität und Abstand nach unten einen wertvollen Zähler mit.

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Für GSV Maichingen begann die Partie vielversprechend. Kevin Flaig verwandelte in der 43. Minute einen Foulelfmeter zur Führung und brachte die Gastgeber kurz vor der Pause auf Kurs. Doch TSV Bad Boll reagierte nach dem Seitenwechsel mit der Ruhe einer Mannschaft, die in diesen Wochen um jede große Chance kämpft. Zunächst glich Noah Ascherl in der 54. Minute aus, dann drehte Baran Ates das Spiel in der 65. Minute endgültig. Bad Boll zieht damit auf 42 Punkte und bleibt mitten im Rennen um die oberen Plätze. Maichingen bleibt bei 33 Zählern und muss sich ärgern, weil nach der Führung deutlich mehr als eine weitere Niederlage möglich schien.

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Was nach dem späten Rückstand noch unerquicklich aussah, wurde für VfL Sindelfingen zu einem furiosen Heimsieg. Philipp Schiele brachte SV Waldhausen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch nach der Pause brach über die Gäste ein Sindelfinger Sturm herein, der das Spiel binnen Minuten kippte. Überragender Mann war Tahir Bahadir, der in der 55., 62. und 74. Minute einen Dreierpack schnürte. Andre Simao erhöhte in der 76. Minute auf 4:1 und machte den Umschwung komplett. Sindelfingen steht nun bei 38 Punkten und rückt näher an Waldhausen heran. Die Gäste bleiben bei 40 Punkten, kassierten aber einen schmerzhaften Rückschlag.

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1. FC Eislingen hat die Gunst der Stunde genutzt und sich mit einem offensivstarken 4:2 gegen TV Echterdingen auf 43 Punkte geschoben. Die Gastgeber legten stark los: Dominik Cseri traf in der 12. Minute, Kevin Gromer erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Doch Echterdingen kam vor und nach der Pause eindrucksvoll zurück. Caglar Celiktas verkürzte in der 43. Minute per Foulelfmeter, Flon Ajvazi glich in der 48. Minute sogar zum 2:2 aus. Doch Eislingen blieb stabil. Aykut Durna erzielte in der 60. Minute das 3:2, Salih Egrlic entschied die Partie in der 80. Minute. Für Eislingen ist das ein Sieg mit Wucht, für Echterdingen eine Niederlage, die im Tabellenkeller weiter schmerzt.

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Für FV Sontheim/Brenz wird die Lage immer bedrückender. Das 0:4 bei TSGV Waldstetten war die nächste klare Niederlage, zehn Punkte auf dem Konto sprechen eine harte Sprache. SV Böblingen verlor zwar 1:4 in Bernhausen, reist aber als Tabellenzehnter mit 29 Punkten an und besitzt die deutlich bessere Ausgangsposition. Das Hinspiel gewann Böblingen mit 2:0. Für Sontheim/Brenz ist dieses Heimspiel deshalb beinahe schon von existenzieller Bedeutung. Die Gastgeber brauchen dringend ein Signal, um den Abstiegskampf nicht frühzeitig verloren zu geben. Böblingen wiederum hat die Chance, sich weiter von unten abzusetzen und die Niederlage vom letzten Spieltag schnell zu korrigieren. ---

Hier trifft viel Wucht aufeinander. TSV Köngen steht als Aufsteiger mit 43 Punkten auf Rang drei, musste beim 3:6 in Ehningen aber einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen. TSGV Waldstetten behauptete mit dem 4:0 gegen FV Sontheim/Brenz die Tabellenführung und reist mit 45 Punkten als Spitzenreiter an. Es ist ein Topspiel mit echtem Gewicht. Das Hinspiel gewann Köngen auswärts mit 3:2. Genau das verleiht dieser Begegnung zusätzliche Schärfe. Waldstetten will die Tabellenführung verteidigen, Köngen nach dem Spektakel von Ehningen sofort die richtige Antwort geben. Wer hier gewinnt, setzt ein starkes Zeichen im Rennen ganz oben. Viel größer kann die Bedeutung an diesem Spieltag kaum sein. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH

TSVgg Plattenhardt steckt nach dem 1:3 in Echterdingen weiter tief unten fest. Mit 24 Punkten ist der Aufsteiger auf Rang 14 dringend auf Zähler angewiesen. Nun kommt mit TSV Ehningen einer der formstärksten Gegner der Liga. Das furiose 6:3 gegen TSV Köngen hat den Tabellenvierten auf 42 Punkte gebracht und die Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Das Hinspiel endete torlos, obwohl Ehningen damals favorisiert war. Das dürfte Plattenhardt Mut machen. Die Gastgeber brauchen Widerstandskraft und Nerven, die Gäste wollen nach ihrem Offensivfeuerwerk nachlegen. Gerade solche Spiele sind heikel: unten die Not, oben die Chance. Daraus entsteht oft eine besondere, kaum zu bändigende Spannung. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:00 PUSH

Der MTV Stuttgart hat mit dem 3:1 in Bad Boll einen wertvollen Sieg gefeiert und den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzt. 20 Punkte bedeuten aber weiter Rang 15 und damit größte Alarmstufe. FV Spfr Neuhausen verlor zuletzt 1:4 gegen 1. FC Eislingen und steht mit 29 Punkten auf Platz elf. Noch ist das Polster da, sicher ist es nicht. Das Hinspiel gewann Neuhausen spektakulär mit 6:3. Für MTV Stuttgart ist dieses Spiel die Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen und den Abstiegskampf neu zu entfachen. Neuhausen dagegen will die jüngste Niederlage abschütteln und den Abstand nach unten wahren. Es ist ein Duell, in dem die Nervosität mit jeder Minute zunehmen dürfte.