Bernhausen nur Zuschauer: SV Waldhausen will sich Relegation sichern

Am 29. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, stehen die letzten Entscheidungen an. Der TSV Weilimdorf hat sich bereits als Meister und Verbandsliga-Aufsteiger festgesetzt. Dahinter kämpfen der SV Waldhausen und der TSV Bernhausen um den Relegationsplatz. Im Tabellenkeller stehen SV Rohrau und TV Darmsheim als Absteiger fest, während die SG Bettringen in die Relegation geht. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 29. Spieltags der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: