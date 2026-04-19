Bernhausen drückt, Ehningen stürmt, Echterdingen lebt auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 23. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 haben die Sonntagsspiele noch einmal kräftig an der Tabelle gerüttelt. TSV Bernhausen schob sich mit einem klaren Heimsieg auf Rang zwei, TSV Ehningen setzte mit einem wilden 6:3 ein Ausrufezeichen im Verfolgerfeld, und TV Echterdingen verschaffte sich im Keller Luft. Auch MTV Stuttgart und der 1. FC Eislingen meldeten sich mit wichtigen Auswärtssiegen eindrucksvoll zu Wort. Es war ein Sonntag voller Tempo, Wendungen und spürbarer Konsequenzen.

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Ein triumphaler Nachmittag für den TSGV Waldstetten, der vor 121 Zuschauern keinen Zweifel an seiner Dominanz aufkommen ließ. Gegen das Tabellenschlusslicht FV Sontheim/Brenz spielte sich der neue Spitzenreiter in einen Rausch. Der Torreigen begann bereits in der 10. Minute, als Joshua Szenk das 1:0 erzielte. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 29. Minute durch einen von Dominik Pfeifer verwandelten Foulelfmeter auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Überlegenheit der Waldstetter an. In der 52. Minute unterlief Daniel Gentner ein unglückliches Eigentor zum 3:0, bevor Can-Luca Groiss in der 61. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Endstand markierte. ---

Im Eybacher Tal herrschte pure Erleichterung, als der SC Geislingen einen enorm wichtigen Heimsieg gegen den VfL Sindelfingen bejubeln durfte. In einer kampfbetonten und emotional aufgeladenen Partie war es Marcel Mädel, der in der 27. Minute das goldene Tor zum 1:0-Sieg erzielte. Die Geislinger verteidigten die Führung mit Herzblut, während die Gäste aus Sindelfingen früh im zweiten Durchgang einen herben Rückschlag hinnehmen mussten. In der 49. Minute sah Raphael Molitor auf Seiten des VfL die Gelb-Rote Karte, was die Angriffsbemühungen der Sindelfinger erheblich erschwerte. Geislingen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

In einer Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und defensiver Stabilität geprägt war, trennten sich der SV Waldhausen und der GSV Maichingen torlos. Trotz der ausbleibenden Treffer war die Intensität auf dem Platz für die Zuschauer spürbar. Besonders in der Schlussphase kochten die Emotionen hoch, als sich die Gastgeber dezimierten. In der 69. Minute wurde Leon Weber vom SV Waldhausen mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen. In Unterzahl konzentrierte sich Waldhausen darauf, den Punkt zu sichern, was gegen die Maichinger letztlich gelang. ---

Für TV Echterdingen war es ein Sieg mit Gewicht. Im direkten Duell mit der TSVgg Plattenhardt setzte sich der Gastgeber mit 3:1 durch, zog damit nach Punkten mit SV Böblingen und FV Spfr Neuhausen gleich und vergrößerte zugleich den Vorsprung auf die Abstiegszone. Plattenhardt bleibt nach dieser Niederlage bei 24 Punkten und steckt damit weiter tief im Kampf um den Klassenverbleib. Die Tore erzielten Caglar Celiktas (20.) zum 1:0, Aristidis Perhanidis (54., Foulelfmeter) zum 1:1, Flon Ajvazi (65.) zum 2:1 und Marlon Herderich (90.+6) zum 3:1. Schiedsrichter Tobias Lauber zeigte außerdem Giuliano Soddu (97./TSVgg Plattenhardt) die Gelb-Rote Karte. Für Echterdingen war es ein Auftritt, der im Saisonendspurt Hoffnung und Entschlossenheit ausstrahlte. ---

Was für ein Offensivspektakel in Ehningen. Der TSV Ehningen schlug den bisherigen Tabellendritten TSV Köngen mit 6:3 und rückte bis auf einen Punkt an den Gegner heran. Damit ist das Rennen direkt hinter Spitzenreiter TSGV Waldstetten noch enger geworden. Für Köngen ist diese Niederlage schmerzhaft, weil sie im Kampf um die Spitzenplätze nicht nur Punkte, sondern auch ein Stück Sicherheit kostet. Vor 100 Zuschauern trafen Tino Dannecker (14.), Michele Ciro Antonio Corbisiero (15.), Marcel Berberoglu (38., Foulelfmeter), Lars Jäger (49.), Noah Schadt (55.), erneut Lars Jäger (64.), wieder Marcel Berberoglu (86., Foulelfmeter), Simon Prinz (88.) und Gökhan Akyüz (90.). Schiedsrichter Alexander Wintermantel leitete eine Partie, in der Ehningen offensiv kaum zu bremsen war und ein starkes Zeichen an die Konkurrenz sendete.

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Der MTV Stuttgart hat im Abstiegskampf ein starkes Lebenszeichen gesetzt. Beim TSV Bad Boll gewann die Mannschaft mit 3:1 und verbesserte sich auf 20 Punkte. Der Rückstand auf die sichere Zone bleibt zwar spürbar, doch dieser Auswärtssieg hat Gewicht. Bad Boll verpasste es dagegen, sich in der oberen Tabellenhälfte weiter festzusetzen und bleibt bei 39 Punkten. Vor 50 Zuschauern brachte Raphael Hahn (26.) die Gäste in Führung, Baran Ates (32., Foulelfmeter) glich für Bad Boll aus. Direkt nach der Pause traf erneut Raphael Hahn (46.) zum 1:2, ehe Mertcan Özocak (66.) den Schlusspunkt setzte. Schiedsrichter Luke Walz sah eine Partie, in der MTV Stuttgart die vielleicht wertvollsten drei Punkte der vergangenen Wochen holte.

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Der 1. FC Eislingen hat seine starke Saison mit einem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg bei FV Spfr Neuhausen untermauert. Als Aufsteiger kletterte Eislingen auf 40 Punkte und bleibt dicht an der Spitzengruppe dran. Für Neuhausen war diese Niederlage ein herber Rückschlag, weil die Mannschaft bei 29 Punkten stehen bleibt und den Befreiungsschlag im Mittelfeld verpasste. Die Treffer erzielten Aykut Durna (13.) zum 0:1, Markus Fickeisen (32.) zum 1:1, Salih Egrlic (67., Foulelfmeter) zum 1:2, Karlo Mandir (88.) zum 1:3 und Korcan Sari (90.+3) zum 1:4. Schiedsrichter Dennis Wahl leitete vor 150 Zuschauern ein Spiel, in dem Eislingen seine Effizienz in der Schlussphase eindrucksvoll unter Beweis stellte.

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Der TSV Bernhausen hat den Druck auf Platz eins erhöht und sich mit einem 4:1 gegen SV Böblingen auf Rang zwei vorgeschoben. Mit nun 43 Punkten liegt Bernhausen nur zwei Zähler hinter TSGV Waldstetten und auf Augenhöhe mit TSV Köngen. Böblingen bleibt nach der klaren Niederlage bei 29 Punkten und steckt weiter im dichten Mittelfeld fest. Die Partie begann furios: Mihael Tomic (6.) traf zum 1:0, Kosmas Gkiagkiaev (8.) glich prompt aus. Danach übernahm Ivan Matanovic die Bühne und erzielte das 2:1 (17.), das 3:1 (40.) und das 4:1 (55.). Schiedsrichter Philipp Lehmann sah einen entschlossenen Auftritt der Gastgeber, die in einem wichtigen Moment der Saison ein kraftvolles Signal im Aufstiegsrennen setzten.