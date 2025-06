Bernhart wird Spielertrainer beim Kreisklassen-Aufsteiger

Von links nach rechts: Daniel Surner, David Bernhart, Eugen Kastenkow-Lirsch und Thomas Hüllmayer – Foto: SG Triftern/Anzenkirchen

Viel Bewegung herrscht bei der SG Triftern/Anzenkirchen nach dem Aufstieg in die Kreisklasse nach dem Sieg in der Relegation gegen die SG Stubenberg/Simbach. Der bisherige Spielertrainer Eugen Kastenkow-Lirsch legt sein Traineramt nieder und widmet sich künftig voll der B-Jugend – ebenfalls in einer SG Triftern/Anzenkirchen. Mit der U17 erreichte der 35-Jährige in der vergangenen Saison bereits einen starken dritten Platz in der Kreisliga Süd. Den Herren bleibt er – soweit es die Jugendarbeit zulässt – weiterhin als Spieler erhalten.

„Es war für mich ein tolles Jahr: Aufstieg mit der Ersten, Meisterschaft mit der zweiten Mannschaft und eine erfolgreiche Saison mit der B-Jugend. Aber das alles lässt sich schwer mit Arbeit und Privatleben vereinbaren. Deswegen konzentriere ich mich jetzt darauf, diese talentierte B-Jugend bestmöglich auf den Herrenbereich vorzubereiten.“ Der TSV Anzenkirchen bedankt sich bei Eugen Kastenkow für seinen herausragenden Einsatz in den vergangenen Jahren. Seit 2018 war er zunächst als Co-Spielertrainer aktiv und übernahm 2021 den Posten des Cheftrainers der Herrenmannschaft.

„Es freut mich sehr, dass Eugen uns auch in sportlich schwierigen Zeiten mit drei Jahren am Tabellenende – trotz mehrerer Angebote anderer Vereine – die Treue gehalten hat. Seine Ausdauer wurde nun mit dem Aufstieg der Ersten Mannschaft und der Meisterschaft der Reserve mehr als belohnt“, so Abteilungsleiter Thomas Hüllmayer. Neben seiner Herren-Trainertätigkeit war Kastenkow auch als 2. Vorstand und Trainer der B-Junioren eine tragende Säule des TSV. „Sein Engagement für den Verein ist kaum hoch genug einzuschätzen. Wie er all diese Aufgaben neben Beruf und Familie unter einen Hut gebracht hat, verdient höchsten Respekt“, betont Hüllmayer.

Volker Thiel bleibt Trainer der SG Triftern/Anzenkirchen. – Foto: Thomas Martner