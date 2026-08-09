Bernhardt-Doppelpack für TuS Neuhausen zu wenig Dem Wormser Bezirksligisten helfen auch zwei Stürmertore gegen den FV Freinsheim nicht von Michael Heinze · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser

Ganz nah am Gegenspieler: Neuhausen-Spieler Dennis Selzer (rosa-schwarzes Trikot) wird von Simon Roß (FV Freinsheim) verteidigt. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey-Worms. Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen ist dem SV Horchheim (4:1 gegen Zornheim) der Saisonstart in der Bezirksliga Rheinhessen gelungen. Der TuS Monsheim indes steht nach dem 0:2 im Aufsteiger-Duell bei der Verbandsliga-Reserve von Basara weiter ohne Punkt und Tor da. Das Duell VfL Gundersheim gegen Bretzenheim 46 II musste ausfallen. „Leider ist der Kunstrasen bei uns noch nicht so weit, dass wir darauf spielen können“, sagte VfL-Co-Trainer Martin Ritter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr SV Horchheim Horchheim TSV Zornheim Zornheim 4 1 Abpfiff Die Gastgeber erwischten vor 110 Fans einen perfekten Start. In der vierten Minute brachte Lars Freese den SVH in Führung, Malte Rheinheimer erhöhte auf 2:0 (17.). Zwar gelang den Gästen in der 57. Minute das 2:1 durch Maximilian Melcher, doch Freese stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (59.). Phillip Maurer sorgte für den Endstand (66.). "Wir sind sehr zufrieden", sagte SVH-Co-Trainer Marcel Edel. Denn Zornheim war aggressiv und laufstark. "Die Jungs haben es aber hervorragend gemacht, die richtigen Entscheidungen getroffen und ihre Chancen konsequent genutzt", so Edel. Ein Sonderlob heimste Keeper Yannick Hechler dank mehrerer Glanzparaden ein.

"In der ersten Hälfte ein leistungsgerechtes 0:0 mit wenigen Aktionen nach vorne", analysierte Monsheims Coach Tobias Hess. "Es gab je eine gute Möglichkeit. In der zweiten Hälfte hat Basara uns im Aufbauspiel besser zugestellt – da hatten wir Probleme, uns aus dem Pressing zu lösen. Außerdem waren wir nicht mehr so diszipliniert, was die Abstände angeht, die Räume hat Basara dann gut bespielt." Bester Mann auf dem Platz im zweiten Abschnitt war laut Hess "unser Keeper Pascal Berdel, der uns im Spiel gehalten hat".

Die Platzherren verschenkten den Sieg. Das wurmte SVG-Coach Marian Saar. "Nach einer katastrophalen ersten Halbzeit haben wir alles besser gemacht und den Gegner gut bespielt, aber alle Großchancen liegen gelassen", klagte Saar. "Wir sind alle sehr enttäuscht von den Ergebnissen bislang – müssen aber das Positive in die englische Woche mitnehmen." Guntersblums Torhüter Sebastian Neef parierte in der 60. Minute einen Foulelfer.

"Wir kamen gut ins Spiel und waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft", berichtete Neuhausens Sportliche Leiterin Naomi Bauer. "Durch vier individuelle Fehler kam Freinsheim vier Mal vor unser Tor und nutzte seine Chancen eiskalt und effektiv. Unsere Chancenverwertung war heute nicht gut."

"Unerklärlich, dass wir als Verlierer vom Platz gehen", sagte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. "Vor allem in der zweiten Halbzeit war der Ausgleich überfällig – aber wir sind immer wieder an unserer Abschlussschwäche gescheitert." Die Finther berichteten, dass die Partie "von einer kurzzeitigen Spielunterbrechung aufgrund einer rassistischen Beleidigung gegen einen unserer Spieler überschattet" gewesen sei. Dazu Szymkow: "Keiner unserer Spieler in unmittelbarer Nähe hat etwas mitbekommen. Da wir selbst Spieler aus allerlei Ländern und Kontinenten im Team haben – passt das nicht ins Bild."