Bernhardswald klärt Trainerfrage & sucht spielenden Co

„Dass die beiden nur bis Saisonende an der Seitenlinie stehen, war so abgesprochen“, erklärt Abteilungsleiter Thomas Hiltl, der sich mit dem neuen Übungsleiter sehr schnell einig wurde: „Vom ersten Gespräch an war das beiderseitig auf einer Wellenlänge und hat gespasst. Thomas war als Trainer bislang eher bei Dorfvereinen und weiß daher, wie solche Vereine ticken, bei denen kein Geld an Spieler fließt. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Mann ist.“ Hiltl arbeitet im Städtedreieck, dadurch kam letztlich der Kontakt zu Kern zustande.



Was sagt Thomas Kern zu seinem baldigen Engagement in Bernhardswald? „Es ist der richtige Zeitpunkt und ich fühle mich motiviert und voller Elan, wieder bei einer ersten Mannschaft anzugreifen. Von meinem Wohnort Nittenau sind die Wege kurz. Beim ersten Gespräch hat man schon gemerkt, dass der Verein und ich die gleiche Zielausrichtung verfolgen. Das hat sofort gematcht“, nennt der dreifache Familienvater seine Beweggründe für die Zusage. Bis dato coachte Kern unter anderem die DJK Keilberg und die SpVgg Wolfsegg. Zuletzt habe er sich bereits einige Spiele seiner neuen Mannschaft angeschaut. „Man merkt, dass da was zusammenwächst. Und dass die Mannschaft, wenn sie intakt ist und die verletzten Spieler zurück sind, einiges leisten kann.“



Ganz ähnlich denkt der Spartenleiter des Kreisklassisten. Endlich klang das große Verletzungspech der bisherigen Saison ab und prompt ging es ergebnismäßig bergauf. Drei der vier Spiele nach der Winterpause konnte der TSV gewinnen und sich so aus eigener Kraft aus dem Abstiegsstrudel befreien – auch wenn man als Tabellenzehnter in der 15er-Liga noch den ein oder anderen Sieg braucht, um den direkten Klassenerhalt zu fixieren. „Unsere beiden Interimstrainer haben die Mannschaft im Wintertrainingslager zu einer Einheit geformt. Wir haben einen sehr guten Start hingelegt und sind zuversichtlich, unser gestecktes Ziel, den direkten Klassenerhalt, realisieren zu können. Allerdings ist die Tabelle sehr eng und in dieser Konstellation wird der Abstiegskampf lange offenbleiben“, meint Thomas Hiltl, der aktuell noch auf der Suche nach einem spielenden Co-Trainer für die kommende Saison ist. Auch hier wird eine externe Lösung angepeilt.