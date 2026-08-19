Bernhardsson kommt aus Kiel Der VfL Wolfsburg verstärkt seine Offensive mit dem schwedischen Nationalspieler und bindet ihn bis 2029 von red · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser

Der VfL Wolfsburg hat Alexander Bernhardsson verpflichtet. Der 27 Jahre alte Rechtsaußen wechselt vom Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel zu den Wölfen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Für den schwedischen Nationalspieler ist es nach seinem Wechsel von IF Elfsborg nach Kiel im Januar 2024 die zweite Station außerhalb seines Heimatlandes.

Sportdirektor Pirmin Schwegler hebt auf der Homepage des Vereins vor allem Bernhardssons Tempo und seine Qualitäten im direkten Duell hervor. „Alexander ist offensiv flexibel einsetzbar und bringt mit seiner Schnelligkeit, seinem starken Antritt und seiner Beweglichkeit vielversprechende Qualitäten mit. Gerade im Eins-gegen-eins ist er dadurch schwer zu verteidigen und kann immer wieder für Unruhe sorgen.“ Auch Bernhardssons linker Fuß soll dem Wolfsburger Angriff zusätzliche Optionen geben. Schwegler verweist zudem auf den Saisonstart des Schweden, der in den ersten beiden Partien für Kiel bereits als Vorlagengeber in Erscheinung trat. Trotz Konkurrenz durch andere Klubs habe sich der Offensivspieler für den VfL entschieden.

57 Pflichtspiele für Holstein Kiel Bernhardsson wurde in Schweden geboren und dort auch zum Profi ausgebildet. Für IF Elfsborg, den sechsmaligen schwedischen Meister, spielte er bis zu seinem Wechsel nach Deutschland. Bei Holstein Kiel kam der 1,84 Meter große Offensivspieler anschließend auf 57 Pflichtspiele. 19 davon absolvierte er in der Bundesliga. Insgesamt gelangen ihm für die Kieler 15 Tore und 14 Vorlagen. Auch international sammelte Bernhardsson zuletzt Erfahrungen. Bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gehörte er gemeinsam mit dem Wolfsburger Mattias Svanberg zum schwedischen Aufgebot. In allen drei Gruppenspielen stand er in der Startelf. Für die schwedische Nationalmannschaft bringt er insgesamt 14 Einsätze mit.