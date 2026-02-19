Bernhard Weis: "Es muss uns als Team gelingen, besser zu verteidigen"

SC-Trainer Bernhard Weis – Foto: Achim Keller

Beim Überraschungsteam der Regionalliga Südwest, der SG Sonnenhof Großaspach, startet der SC Freiburg II am Sonntag, 14 Uhr, ins Fußballjahr. Trainer Bernhard Weis blickt im Interview voraus.

Nach 20 von 34 Spieltagen ist die Regionalliga Südwest in drei Sektoren aufgeteilt: Der SC Freiburg II liegt derzeit zwar zehn Zähler vor dem Quartett am Tabellenende, geht aber dennoch als Fünftletzter in die Frühjahrsrunde. Bei zwei Absteigern aus der dritten Liga in die Regionalliga Südwest würde diese Platzierung am Saisonende den Abstieg bedeuten. Die bisherigen 20 Spiele lieferten ein ständiges Auf und Ab: Gute und enttäuschende Spiele wechselten nahezu im Wochenrhythmus. So verwundert es nicht, dass sich auch Bernhard Weis vor dem Auftakt in die Frühjahrsrunde am Sonntag bei der SG Sonnenhof Großaspach nach mehr Konstanz sehnt.

BZ: Herr Weis, hinter Ihrer Mannschaft liegt eine turbulente Halbrunde. Konnten Sie die Winterpause auch nutzen, um wieder etwas Kraft zu tanken?

Ja, das schon. Es war Zeit vorhanden, um zu reflektieren. Das war für uns als Trainerteam und auch für die Mannschaft sicherlich eine wichtige Phase. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.