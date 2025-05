Bernhard Kreil übernimmt beim TSV Vilslern

In seiner bisherigen Trainerlaufbahn betreute Kreil unter anderem die SG FC Perach, mit der er in der durch die Corona-Pandemie verlängerten Saison 2019/2021 den Aufstieg in die Kreisliga Inn/Salzach erreichte. Aber auch immer wieder Jugendmannschaften wie die U19 der SG Johannesbrunn-Binabiburg, mit der er seinerzeit in der Bezirksoberliga um Punkte kämpfte, oder zuletzt die U19 des oberbayerischen Landesligisten SB Chiemgau Traunstein betreute der erfahrene Übungsleiter schon. Insgesamt kann Kreil mittlerweile auf rund 500 Spiele als Trainer zurückblicken.