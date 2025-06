Berndorf und Bitburg machen das Double klar

Doch die Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf gab sich nicht auf, spielte weiter munter nach vorn und wurde mit dem Ehrentreffer belohnt. Marco Otten hatte dabei auf den eingewechselten Florian Mayer abgelegt, der zum 3:1 traf (76.). Mit mentalem Rückenwind waren die Schneifeler dem Anschlusstreffer in der Folgezeit mehrfach nahe. Am Ende stand jedoch ein verdienter Sieg der Vereinigten aus Berndorf, Hillesheim, Walsdorf und Wiesbaum, die nach dem Titel in der A8 damit das Double perfekt machten.

Andreas Sicken, der aufhört und sich eine Trainerpause gönnt (FuPa berichtete), zog ein positives Resümee: „Nach dem 3:1 haben wir ein bisschen den Faden verloren. Wir haben zu Beginn 20 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Dann haben wir mehr Ruhe, Struktur und Spielkontrolle in unser Spiel bekommen und hochverdient 3:0 geführt. Alles in allem ein souveräner Auftritt.“ Marco Michels, Torschütze des 3:0 und künftig mit dem neuen Coach Alexander Volk gleichberechtigt auf der sportlichen Kommandobrücke, meinte aus Sicht der Mannschaft, nicht das beste Spiel gezeigt zu haben: „Wir haben aber konsequent verteidigt und sind nach einer halben Stunde besser ins Spiel gekommen. Ausschlaggebend war das 2:0 direkt nach Wiederbeginn.“

Der an einem Syndesmosebandabriss laborierende Schneifel-Coach Jan Merkes konstatierte, dass „dieses Finale im Zuge der Relegationsspiele gegen den Abstieg aus der A-Liga schon ungelegen kam für uns. Doch wir haben das Beste daraus gemacht, haben gut gegen den Ball gearbeitet, aber unglücklich mit einem Distanzschuss das 0:1 gefangen. Am Mittwoch (20 Uhr, d. Red.) geht’s in der Dreierrunde gegen den Abstieg aus der A-Klasse gegen Echtersbach schon wieder weiter. Da wollen wir in Feusdorf den Klassenverbleib fix machen.“

SG Berndorf – SG Schneifel II ⇥3:1 (1:0)

Berndorf: Köhler – Kill, Bungartz, Hattenrath (84. Blech), Hennes (63. Lutz Bauer), Bleser, Leon Bauer, Gurin (46. Mathar), Müller, Michels (75. Ismailov), Duvivier (55. Engels)

Schneifel II: Lorsbach (90.+2 Scheuern) – Lachmann, Sigel (81. Brang), Spruds, Mies (63. Swart), Leiendecker, Brieger (55. Mayer), Meyer, Maus, Hoffmann (66. Diehl), Otten.

Tore: 1:0 Daniel Gurin (34.), 2:0 Simon Bleser (48.), 3:0 Marco Michels (69.), 3:1 Florian Mayer (76.)

Schiedsrichter: Amin Mehadji (Trier)

Zuschauer: 500 in Kirchweiler

Dist II verlangt Bitburg II im kleinen Finale alles ab

Der FC Bitburg II hat sich im Finale des Wettbewerbs der C-Liga/Reserveklasse mit 3:2 gegen die SG Dist/Röhl-Idesheim II durchgesetzt und so das Double gewonnen. Vor 250 Zuschauern in Kirchweiler musste das kleine Finale nach fünf Minuten für eine Dreiviertelstunde unterbrochen werden, weil ein Unwetter über den Sportplatz gezogen war. Giorgio Mourad (17.) und Mbongo Mayindombe (21.) sorgten für die 2:0-Führung. Marven Molitor (48.) und Milan Tyler (55.) antworteten. Als der Bitburger Druck immer größer wurde, markierte Mayindombe das 3:2 (73.). FCB-Trainer Nadir Ramadani bilanzierte: „Dist II hat uns hier alles abverlangt. Nach der Unterbrechung hatten wir das Spiel im Griff. Nach der Halbzeit haben wir ein bisschen geschlafen, uns dann aber eindrucksvoll zurückgekämpft.“

