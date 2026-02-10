Bernd Virnich ist ab sofort unser neuer Cheftrainer.

Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Bernd Virnich ab sofort unser neuer Cheftrainer ist. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit und war unter anderem bei den Sportfreunden Düren, den Vorgängervereinen des 1. FC Düren – FC Düren-Niederau und GFC Düren 99 – sowie beim 1. FC Düren selbst tätig.

Bernd Virnich war bereits in der Vergangenheit sowohl als Spieler als auch als Trainer für unseren Verein aktiv. Zudem kennt er einige Spieler aus dem aktuellen Kader aus früherer Zusammenarbeit, was den Einstieg zusätzlich erleichtert. Umso mehr freuen wir uns, ihn nun wieder bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.