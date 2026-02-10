🔴⚪️ +++ News News News News +++ ⚪️🔴
Bernd Virnich ist ab sofort unser neuer Cheftrainer.
Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Bernd Virnich ab sofort unser neuer Cheftrainer ist. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga mit und war unter anderem bei den Sportfreunden Düren, den Vorgängervereinen des 1. FC Düren – FC Düren-Niederau und GFC Düren 99 – sowie beim 1. FC Düren selbst tätig.
Bernd Virnich war bereits in der Vergangenheit sowohl als Spieler als auch als Trainer für unseren Verein aktiv. Zudem kennt er einige Spieler aus dem aktuellen Kader aus früherer Zusammenarbeit, was den Einstieg zusätzlich erleichtert. Umso mehr freuen wir uns, ihn nun wieder bei uns begrüßen zu dürfen und gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.
Willy und David legen ihre Ämter als Trainer mit sofortiger Wirkung nieder. Von Anfang an war ihr Engagement als kurzfristige Unterstützung gedacht, wofür wir beiden herzlich danken. Willy bleibt unserem Verein weiterhin als sportlicher Leiter erhalten und Bernd wird künftig in seiner Arbeit von Harald als Torwarttrainer und Rafa als Fitnesstrainer weiterhin unterstützt.
Wir blicken mit großer Euphorie und Zuversicht auf die kommende Zeit und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. 🔴⚪️
#einDorf #einVerein #dieViktoria