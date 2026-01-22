Bernd Maier zieht es zum TV Erkheim

Dass der Bezirksligisten TV Erkheim einen neuen Trainer braucht, das war seit November klar. Denn damals erklärte Andreas Köstner, dass für ihn nach insgesamt sieben Jahren auf der TVE-Bank im Mai 2026 Schluss sei . Nun hat der Bezirksligist die Nachfolge geregelt. Zur Saison 2026/27 übernimmt Bernd Maier das Kommando.

Wie Köstner hat auch Maier eine Vergangenheit beim FC Memmingen. dort wirkte der 38-Jährige schon beim Regionalliga-Team als Co-Trainer und Ende 2023 auch als Chefcoach, von Juli bis Ende September 2025 war Maier noch einmal als Übungsleiter zum Landesliga-Team der Memminger zurückgekehrt. Künftig geht es also ins 16 Kilometer entfernte Erkheim.

In den offen geführten Gesprächen hat Erkheims Abteilungsleiter Thomas Lukasch schnell festgestellt, dass Maier die Anforderungen des Vereins an einen neuen Trainer erfülle. Nicht nur in fachlicher Richtung, denn der künftige Coach besitzt die A-Lizenz. Zudem wisse der Coach, dass er künftig bei einem familiär geführten Dorfverein tätig sei, der großen Wert auf gute Kameradschaft lege. Maier wolle einerseits auf den Grundlagen aufbauen, für die der scheidende Trainer Köstner verantwortlich ist, und zudem etwas frischen Wind reinbringen.