Bernd Lennartz schmeißt das Handtuch Arnoldsweiler unterliegt gegen Glesch-Paffendorf 0:2. Trainer hat sich schon vor dem Spiel verabschiedet.

Der Rücktritt des Trainers nach nur viermonatiger Tätigkeit bei den Kleeblättern kam überraschend. Das kurzfristig etablierte Trainerteam um Torwart Coach Sascha Bohne, dem Sportlichen Leiter Peter Eschweiler und dem verletzten Kapitän Yunus Kocak schaffte es in der Kürze der Zeit nicht, die Viktoria in ein ligatauglisches Team zu formen. Arnoldsweiler verlor verdient mit 0:2 gegen Glesch-Paffendorf.

„Es fehlte bei uns deutlich Struktur im Spiel, es war von unserer Seite ein zerfahrenes Spiel“, resümierte Eschweiler, allerdings standen mit Bleja, Kocak, Dreyer, Hürtgen, Steltzner und Percevski Stammspieler nicht zur Verfügung. Die total verunsicherte Elf legte in keiner Phase der Partie ihre Nervosität ab. Erst in der 20. Minute sahen die Zuschauer einen ersten Ansatz von guter Spielanlage in einem Spiel auf schwachem Niveau mit einer herausgespielten Torgelegenheit, als Kani Taher eine gute Flanke von Daniel Sopo mit dem Kopf nicht verwerten konnte. Sechs Minuten später gerieten die Gastgeber in Rückstand: Nach einem Schuss an den Pfosten drückte Mark Schiffer freistehend das Leder über die Linie zum 0:1. Die Ausgleichschance verpasste Ronald Lombaya (40.), als er alleine auf Gästekeeper Philipp Hermann zulief, mit seinem Abschluss jedoch scheiterte.