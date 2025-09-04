Bernd Krebs: "Dass wir hoch gehandelt werden, stand zu erwarten"

In der Vorsaison landete der TuS Efringen-Kirchen auf dem vierten Tabellenplatz der Kreisliga A West. Nach der starken Rückrunde des Vereins wird allgemein erwartet, dass die Mannschaft von Bernd Krebs nahtlos an die Leistungen anknüpft und ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitredet. Der Coach sieht es etwas differenzierter, wie er im fupa-Kreisligatipp darlegt.

BZ: Herr Krebs, wie hat sich Ihre Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison verändert?

Es war ja bekannt, dass Stefan Hilpüsch aufhört beziehungsweise nur noch in der zweiten Mannschaft spielt, wenn es zeitlich passt. Simon Diodene wird wegen seiner Verletzung in dieser Saison wohl gar kein Spiel für uns bestreiten. Aus der zweiten Mannschaft stößt Eliaz Schmid zu uns, der sich entschieden hat, es nochmal in der "Ersten" versuchen zu wollen. Dazu kommen drei externe Neuverpflichtungen: Joshua Nann, Philip Kopf und Robin Pude. Ansonsten sind wir ähnlich wie in der letzten Runde aufgestellt.