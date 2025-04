Bernd Fiedler tippt den 25. Spieltag der Berlin-Liga

Berlin Türkspor - Berlin Hilalspor Am Heckerdamm gewinnt nur Türkspor ⚽ mein Tipp: 4:1

VSG Altglienicke II - 1. FC Wilmersdorf

Altglienicke

⚽ mein Tipp: 1:0

SV Empor Berlin - Polar Pinguin Berlin

Platzhalter-Text

⚽ mein Tipp:

SV BW Hohen Neuendorf - SSC Teutonia

Das Team Teutonia wird sich kämpferisch durchsetzen

⚽ mein Tipp: 1:2

Berliner SC - Frohnauer SC 1946

Der SC hat sich unter Trainer Markus Schatte gefestigt

⚽ mein Tipp: 2:0

S.D. Croatia Berlin - SFC Stern 1900

Wenn nicht jetzt wann dann?

⚽ mein Tipp: 1:3

TSV Mariendorf 1897 - Sportfreunde Johannisthal

Mariendorf steht schlechter in der Tabelle, als sie sind

⚽ mein Tipp: 2:0

Bernd Fiedler

Bernd Fiedler ist seit 1989 der 1. Vorsitzende des Steglitzer Fußball-Clubs Stern 1900 e.V. Unter seiner Führung hat der heutige Berlin-Ligist bedeutende Erfolge erzielt. Fiedler verfasste 2015 ein 215-seitiges Buch zum 115. Geburtstag des Vereins, das die Geschichte und Entwicklung von Stern 1900 dokumentiert. Neben seiner Tätigkeit bei Stern 1900 engagierte sich Fiedler auch auf Verbandsebene. Er gehörte dem Steuer- und Wirtschaftsausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an und bekleidete verschiedene Ämter im Berliner Fußball-Verband (BFV). Für seine Verdienste im Sport erhielt er das Bundesverdienstkreuz. In seiner Funktion als Vereinsvorsitzender äußert sich Fiedler regelmäßig zu aktuellen Themen des Berliner Fußballs und setzt sich für die Interessen der Vereine ein. So kritisierte er beispielsweise die kurzfristige Verlegung eines Spieltags durch den BFV, da viele Spieler und Trainer bereits Urlaubspläne hatten.

