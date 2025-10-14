Bernau führt, Preußen antwortet: Unentschieden in Blankenfelde

Heute, 19:30 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow BSC Preußen TSG Einheit Bernau TSG Bernau 1 1 Abpfiff Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang den Gästen von Trainer-Trio Nico Thomaschewski, Mike Frank und Matthias Schönknecht kurz nach der Pause der erste Treffer. Molimi Eyambe Opeh nutzte in der 50. Minute eine Chance und brachte Bernau mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Preußen ließ nicht lange auf sich warten: Nur neun Minuten später sorgte Christopher Schulze für den Ausgleich (59.). In der Schlussphase hatten beide Mannschaften Gelegenheiten, die Partie für sich zu entscheiden, doch weder Blankenfelde noch Bernau konnte den entscheidenden Punch setzen. So blieb es beim Remis. ---

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start: Bereits nach zehn Minuten brachte Blenard Colaki den SV Grün-Weiss Ahrensfelde in Führung, zwölf Minuten später erhöhte Lucas Nico Gurklys auf 2:0. Doch Fürstenwalde fand noch vor der Pause ins Spiel zurück. Ingo Wunderlich verkürzte in der 30. Minute, und Hysen Muca stellte kurz vor dem Halbzeitpfiff den 2:2-Ausgleich her. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lebhaft. Alexander Eirich brachte die Gäste in der 56. Minute erneut in Front – das 3:2 schien lange Zeit den ersten Auswärtssieg der Saison für Ahrensfelde zu sichern. Doch Fürstenwalde gab sich nicht geschlagen. In der letzten Minute traf Yvan Ghilslain Ngoyou zum viel umjubelten 3:3-Endstand. ---

Vor 232 Zuschauern zeigte der BSC Süd 05, warum er zu den Topteams der Liga zählt. Patrick Richter brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, doch Julian Hentschel glich in der 30. Minute für Schöneiche aus. Kurz darauf schwächten sich die Gäste, als Maximilian Schmidt in der 35. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl nutzte Brandenburg seine Chancen konsequent. Tim Dethloff drehte die Partie mit Treffern in der 66. und 88. Minute und sicherte seinem Team den verdienten Heimsieg. Damit steht der BSC Süd 05 auf Rang zwei hinter Neuruppin. ---

Im traditionsreichen Duell zwischen dem 1. FC Frankfurt und Stahl Brandenburg setzten sich die Gäste knapp durch. Jean-Pierre Dellerue brachte Stahl in der 13. Minute in Führung. Frankfurt antwortete mit einem Treffer von Sebastian Lawrenz in der 31. Minute, doch Ibraima Cante sorgte in der 63. Minute mit seinem Tor für die Entscheidung. Trotz großem Kampf blieb Frankfurt ohne Punkte, während Stahl Brandenburg als Aufsteiger weiter beeindruckt und in der Spitzengruppe bleibt. ---

Sachsenhausen feierte einen deutlichen Sieg in einer turbulenten Partie. Justin Komossa traf bereits in der 9. Minute per Foulelfmeter zur Führung. Nachdem Ludwigsfelde durch Lennard Quanz (41.) ausglich, stellte Martin Pilz noch vor der Pause auf 2:1 (45.). Im zweiten Durchgang glich Ludwigsfelde in der 75. Minute unglücklich durch ein Eigentor von Jan-Paul Platte zum 2:2 aus. Doch die Schlussphase gehörte den Gastgebern: Henri Gomez Amsatu (86.), Marc Moldenhauer (90.) und Jason-Luke Raschka (90.) sorgten für klare Verhältnisse. Zwei Platzverweise gegen Teisir Alhasan (31., Gelb-Rot) und Yasin Dag (80., Rot) schwächten den Gast. ---

Eine wechselhafte Partie boten Werder und Miersdorf/Zeuthen. Moses Chuks Njoku erzielte in der 34. Minute die Führung für die Gäste, doch Ramazan Günel glich in der 43. Minute aus. Nach der Pause traf Ingmar Thede Rosenboldt (51.) zur erneuten Gästeführung, ehe Florian Matthäs (61.) wieder ausglich. In einer intensiven Schlussphase sorgte erneut Moses Chuks Njoku mit seinem zweiten Treffer in der 76. Minute für den Sieg. Kurz vor Schluss sah Maarten Rosenboldt die Gelb-Rote Karte (88.), doch Miersdorf brachte den Erfolg über die Zeit. ---