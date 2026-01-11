Bernau feiert ein Derby-Fest: Gastgeber stürmen zum Polytan-Cup-Sieg

Der Polytan-Cup hat die S-Arena in Bernau bis weit nach Mitternacht in einen brodelnden Derbykessel verwandelt. Acht Minuten Spielzeit pro Partie, 26 direkte Nachbarschaftsduelle und ein Turniermodus ohne Schonfrist sorgten für einen Hallenabend, der von der ersten Minute an unter Hochspannung stand. Am Ende setzte sich der FSV Bernau II nicht nur als Gastgeber, sondern auch sportlich klar durch und gewann das Finale mit 6:1 gegen den SV Rot-Weiß Werneuchen. Der Weg dorthin führte über eine souveräne Gruppenphase, ein nervenstarkes Halbfinale nach Neunmeterschießen und einen Finalauftritt, der keine Zweifel offenließ.
Gruppe A: Gastgeber setzen früh ein Ausrufezeichen
In der Gruppe A ließ der FSV Bernau II von Beginn an keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Der 3:0-Auftaktsieg gegen die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal setzte den Ton, dem ein 2:0 gegen Rot-Weiß Schönow II folgte. Das 2:2 gegen die SG Union 1919 Klosterfelde II blieb der einzige Punktverlust, ehe Bernau mit einem klaren 6:0 gegen die SG Schwanebeck 98 den Gruppensieg perfekt machte. Zehn Punkte und ein Torverhältnis von 13:2 bedeuteten Platz eins.
Hinter dem Gastgeber sicherte sich die SG Union 1919 Klosterfelde II mit acht Punkten Rang zwei. Die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal wurde mit fünf Punkten Dritter, Schönow II folgte mit vier Punkten, Schwanebeck blieb punktlos.
Gruppe B: Werneuchen behauptet sich an der Spitze
In der Gruppe B entwickelte sich ein enges Rennen. Der SV Rot-Weiß Werneuchen sammelte sieben Punkte und setzte sich dank der besseren Gesamtbilanz an die Spitze. Der 4:1-Sieg gegen Blumberg und das 3:1 gegen Rüdnitz Lobetal waren entscheidend, hinzu kamen ein 1:1 gegen Zepernick II und eine Niederlage gegen Ahrensfelde II.
Der BSV Blumberg erreichte ebenfalls sieben Punkte und belegte Rang zwei. Dahinter folgten Grün-Weiss Ahrensfelde II mit sechs Punkten sowie Rüdnitz Lobetal 97 und Einheit Zepernick II mit jeweils vier Punkten. Die Tabellenkonstellation blieb bis zum letzten Gruppenspiel offen.
Halbfinals: Nerven entscheiden vom Punkt
In den Halbfinals wurde die Spielzeit auf zwölf Minuten erhöht, doch die Spannung nahm weiter zu. Der FSV Bernau II setzte sich gegen den BSV Blumberg mit 2:1 nach Neunmeterschießen durch und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale behielt der SV Rot-Weiß Werneuchen gegen die SG Union 1919 Klosterfelde II ebenfalls im Neunmeterschießen mit 3:2 die Oberhand.
Platzierungsspiele als Beweis für die Tiefe des Feldes
Auch abseits des Finalwegs blieb der Wettbewerb intensiv. Rüdnitz Lobetal 97 gewann das Spiel um Platz neun gegen Schwanebeck 98 nach Neunmeterschießen. Biesenthal/Melchow-Grüntal sicherte sich Platz sieben gegen Einheit Zepernick II ebenfalls vom Punkt. Im Spiel um Platz fünf setzte sich Grün-Weiss Ahrensfelde II mit 5:4 gegen Rot-Weiß Schönow II durch. Das Spiel um Platz drei entschied die SG Union 1919 Klosterfelde II klar mit 4:1 gegen den BSV Blumberg.
Finale: Bernau krönt den Derby-Abend
Im Finale trafen der Gastgeber FSV Bernau II und der SV Rot-Weiß Werneuchen aufeinander. Was zuvor an Spannung aufgebaut worden war, löste Bernau mit einem deutlichen Statement auf: Der Gastgeber gewann mit 6:1 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen langen Derby-Abend. Nach Gruppenplatz eins, einem gewonnenen Halbfinale nach Neunmeterschießen und diesem klaren Endspiel war der Turniersieg folgerichtig.