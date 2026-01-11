Bernau feiert ein Derby-Fest: Gastgeber stürmen zum Polytan-Cup-Sieg

– Foto: Franziska Lindhorst

Der Polytan-Cup hat die S-Arena in Bernau bis weit nach Mitternacht in einen brodelnden Derbykessel verwandelt. Acht Minuten Spielzeit pro Partie, 26 direkte Nachbarschaftsduelle und ein Turniermodus ohne Schonfrist sorgten für einen Hallenabend, der von der ersten Minute an unter Hochspannung stand. Am Ende setzte sich der FSV Bernau II nicht nur als Gastgeber, sondern auch sportlich klar durch und gewann das Finale mit 6:1 gegen den SV Rot-Weiß Werneuchen. Der Weg dorthin führte über eine souveräne Gruppenphase, ein nervenstarkes Halbfinale nach Neunmeterschießen und einen Finalauftritt, der keine Zweifel offenließ.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Gruppe A: Gastgeber setzen früh ein Ausrufezeichen

In der Gruppe A ließ der FSV Bernau II von Beginn an keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Der 3:0-Auftaktsieg gegen die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal setzte den Ton, dem ein 2:0 gegen Rot-Weiß Schönow II folgte. Das 2:2 gegen die SG Union 1919 Klosterfelde II blieb der einzige Punktverlust, ehe Bernau mit einem klaren 6:0 gegen die SG Schwanebeck 98 den Gruppensieg perfekt machte. Zehn Punkte und ein Torverhältnis von 13:2 bedeuteten Platz eins.

Hinter dem Gastgeber sicherte sich die SG Union 1919 Klosterfelde II mit acht Punkten Rang zwei. Die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal wurde mit fünf Punkten Dritter, Schönow II folgte mit vier Punkten, Schwanebeck blieb punktlos. Gruppe B: Werneuchen behauptet sich an der Spitze

In der Gruppe B entwickelte sich ein enges Rennen. Der SV Rot-Weiß Werneuchen sammelte sieben Punkte und setzte sich dank der besseren Gesamtbilanz an die Spitze. Der 4:1-Sieg gegen Blumberg und das 3:1 gegen Rüdnitz Lobetal waren entscheidend, hinzu kamen ein 1:1 gegen Zepernick II und eine Niederlage gegen Ahrensfelde II.