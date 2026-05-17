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Ligabericht
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Bernau baut Führung aus – Verfolger Rosenheim siegt deutlich
Am 20. Spieltag der B-Klasse 2 Inn/Salzach distanzieren die Spitzenteams die Konkurrenz, während im Tabellenmittelfeld Plätze getauscht werden.
Am Samstag trennten sich die FT Rosenheim II und der SV Westerndorf St. Peter II in einer torlosen Partie unentschieden, wodurch die Gastgeber auf dem elften Rang verbleiben und die Gäste den dritten Tabellenplatz festigen. Zeitgleich feierte der SB DJK Rosenheim II einen deutlichen 6:2-Heimerfolg gegen den SV Söchtenau II, was der Heimelf weiterhin den zweiten Tabellenplatz sichert, während die Verlierer auf dem zehnten Rang stagnieren. Der Spitzenreiter TSV Bernau gab sich am Samstag ebenfalls keine Blöße und siegte auswärts beim SV Schloßberg II mit 3:0. Damit behauptet Bernau den ersten Tabellenplatz, während Schloßberg auf den siebten Rang abrutscht.
Wer stoppt den Spitzenreiter?
Ebenfalls am Samstag setzte sich der WSV Aschau ii im Heimspiel gegen den SV Höslwang mit 3:1 durch. Durch diesen Heimsieg klettert Aschau auf den neunten Tabellenplatz, wohingegen Höslwang auf den sechsten Rang zurückfällt. Im letzten Samstagsspiel behielt der SV Vogtareuth II vor eigenem Publikum mit 3:0 die Oberhand gegen Türk Spor Rosenheim II. Vogtareuth springt dadurch auf den fünften Tabellenplatz nach oben, während Türk Spor Rosenheim II trotz der Niederlage den vierten Rang behauptet.
Absage sorgt für Stillstand!
Das für Sonntag angesetzte Duell zwischen Iliria Rosenheim und dem SV Riedering II musste abgesagt werden. Iliria Rosenheim belegt damit weiterhin den achten Tabellenplatz und der SV Riedering II bleibt auf dem zwölften Rang.
1. Das Aufstiegsduell: TSV Bernau vs. SB DJK Rosenheim II
Das Hinspiel-Ergebnis: Das Hinspiel in Rosenheim endete mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg für den SB DJK Rosenheim II.
Die Ausgangslage für den direkten Vergleich: Rosenheim II geht mit einem massiven Vorteil (+3 Tore und 3 Punkte aus dem Hinspiel) in das finale Duell am kommenden Samstag in Bernau.
Was bedeutet das für den kommenden Spieltag (21. Spieltag)?
Gewinnt Rosenheim II das Spiel in Bernau, ziehen sie nach Punkten gleich (beide 50 Punkte). Da Rosenheim II dann beide Spiele gewonnen hätte, gewinnen sie den direkten Vergleich und übernehmen die Tabellenführung!
Spielen die Teams Unentschieden, behält Bernau den 3-Punkte-Vorsprung und feiert vorzeitig die Meisterschaft und den direkten Aufstieg, da Rosenheim II sie am letzten Spieltag nicht mehr einholen kann.
Gewinnt Bernau das Spiel, sind sie mit 6 Punkten Vorsprung ebenfalls vorzeitig Meister.
Spannungs-Szenario: Gewinnt Bernau das Spiel mit exakt drei Toren Vorsprung (z. B. 3:0), ist der direkte Vergleich komplett ausgeglichen (beide Teams je 3 Punkte, Tordifferenz im direkten Vergleich 4:4). In diesem Fall würde laut BFV-Statuten die Gesamttordifferenz der gesamten Saisongreifen, bei der Rosenheim II aktuell die Nase vorn hat (+40 zu +35). Bernau benötigt also einen Sieg mit 4 Toren Vorsprung (z. B. 4:0), um den direkten Vergleich komplett auf seine Seite zu ziehen.
2. Das Mittelfeld-Duell: SV Vogtareuth II vs. SV Höslwang (Punktgleich auf Platz 5 & 6)
Auch im Tabellenmittelfeld herrscht mit jeweils 31 Punkten Gleichstand. Hier ist der direkte Vergleich jedoch bereits komplett abgeschlossen:
Hinspiel: SV Höslwang - SV Vogtareuth II 1:1
Rückspiel: SV Vogtareuth II - SV Höslwang 1:0
Das Ergebnis: Der SV Vogtareuth II gewinnt den direkten Vergleich mit 4 zu 1 Punkten (und 2:1 Toren) gegen den SV Höslwang. Sollten diese beiden Teams am Ende der Saison (nach dem 22. Spieltag) immer noch punktgleich sein, wird Vogtareuth II definitiv vor Höslwang gewertet.