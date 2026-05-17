Bernau baut Führung aus – Verfolger Rosenheim siegt deutlich B-Klasse 2 von Helmut Kampa · Heute, 08:51 Uhr · 0 Leser

Am 20. Spieltag der B-Klasse 2 Inn/Salzach distanzieren die Spitzenteams die Konkurrenz, während im Tabellenmittelfeld Plätze getauscht werden.

Am Samstag trennten sich die FT Rosenheim II und der SV Westerndorf St. Peter II in einer torlosen Partie unentschieden, wodurch die Gastgeber auf dem elften Rang verbleiben und die Gäste den dritten Tabellenplatz festigen. Zeitgleich feierte der SB DJK Rosenheim II einen deutlichen 6:2-Heimerfolg gegen den SV Söchtenau II, was der Heimelf weiterhin den zweiten Tabellenplatz sichert, während die Verlierer auf dem zehnten Rang stagnieren. Der Spitzenreiter TSV Bernau gab sich am Samstag ebenfalls keine Blöße und siegte auswärts beim SV Schloßberg II mit 3:0. Damit behauptet Bernau den ersten Tabellenplatz, während Schloßberg auf den siebten Rang abrutscht.