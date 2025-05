Bernard Dietz soll der siebte Ehrenspielführer des DFB werden. – Foto: Marcel Eichholz

Bernard Dietz als Ehrenspielführer des DFB vorgeschlagen Der Fußballverband Niederrhein und der MSV Duisburg haben beim Deutschen Fußball-Bund Bernard Dietz als Ehrenspielführer vorgeschlagen.

Gemeinsam traten Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein, Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Christian Stiefelhagen, Vorstandsvorsitzender des MSV Duisburg, sowie Volker Baumann, Vorstandsvorsitzender des MSV Museum, am Dienstag vor die Presse – und sie hatten etwas Großes zu verkünden. In einem gemeinsamen Vorstoß haben sie MSV-Legende Bernard Dietz beim Deutschen Fußball-Bund als Ehrenspielführer vorgeschlagen. Stimmt der DFB-Bundestag im November zu, reiht sich Ennatz in eine Reihe namhafter Spieler ein.

Es ist ein illustrer Kreis, in den Bernard Dietz bald aufgenommen werden könnte. Die MSV-Legende und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, die 1980 die Europameisterschaft gewann, könnte der siebte Ehrenspielführer des DFB werden. Vor ihm wurde diese Ehre nur Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm zuteil.

„Der Fußballverband Niederrhein hat in enger Abstimmung mit dem MSV hat beim Ehrenrat des DFB die Ernennung von Bernard Dietz zum Ehrenspielführer beantragt“, erklärte Frymuth den Grund des Zusammenkommens und beendete damit die Spekulationen der vergangenen Tage. Gestellt wurde der Antrag vom Präsidium des FVN, welcher nun die zuständigen Gremien in Frankfurt durchlaufen und im besten Fall beim Bundestag am 7. November erfolgreich verabschiedet wird. „Bernard ist bis heute eine Symbolfigur für Fairplay, Integrität und Identifikation. Er ist ein Botschafter der Werte, die wir im Fußball vertreten“, betont Frymuth. „Wir sind ein Stück Dietzburg“